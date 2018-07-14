Сегодня, 15:52

Мечта фантастов постепенно превращается в реальность. 200 тыс. человек планируют в обозримом будущем навсегда покинуть пределы Земли, обосновавшись на Луне и пригодных для жизни планетах.

Асгардия официально существует с 2016 года. С 25 июня правителем первого космического государства считается российский ученый и предприниматель Игорь Ашурбейли. Пообщавшись с журналистами после своей инаугурации, предводитель жаждущих свободы землян рассказал о планах и надеждах Асгардии.

О создании независимого от земного мира государства бизнесмен впервые задумался более 10 лет назад. Ашурбейли хотел даровать новой стране собственную территорию и независимость, однако все земельные активы нашей планеты давно распределены. Тогда ученый решил убегать в космос.

Вдохновившись универсальной человеческой мифологией другого мира, на примере мифической страны Шамбала (Тибет), предприниматель начал искать единомышленников. Сейчас основать в космосе Асгардию жаждут более 200 тыс. человек, а сам глава новой страны успел провести первое парламентское заседание в Вене, на котором и прошла его инаугурация.

Первое космическое государство создано на трех принципах: доступность, мир и защита. Бизнесмен пообещал приложить все усилия, дабы земные конфликты и войны не добрались до Асгардии.

В 2017 году Ашурбейли с коллегами запустили свой первый орбитальный спутник, положив на борт Конституцию и Государственный Устав нового внеземного государства. Благодаря Асгардии миллионы людей смогут увидеть космос, а начать заселять Луну и пригодные для жизни планеты российский ученый планирует через 25 лет.