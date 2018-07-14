«Никто не выживет»: Ученые назвали дату климатического Армагеддона

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Последствия разрушений ликвидируют озоновый шар, после чего жизнь прекратится.

Ученые из Канады провели оценку изменений климатических условий Северной Америки, а результаты решили озвучить. Летний период характеризуют высокими температурами и отсутствием осадков. Этот факт в последние 50 лет стал очень большой проблемой для будущего человечества. Климат безудержно терпит изменения, природные процессы ускоряются и приводят к переформатированию жизни на планете. Специалисты назвали дату климатического Армагеддона, который станет концом света, после которого никто не выживет. Причины кроются в выбросах заводов и фабрик, которые увеличивают количество углерода в воздухе.

Такая провокация негативно скажется не только на здоровье людей но и на окружающей среде. Например в городах Канады отмечают повышение средних летних температур на 4,5-4,7°C. Ученые предвещают, если изменение климата не прекратится, город Хогтаун (Торонто) увидит более 100 дней жаркой погоды. Институт климата прерий университета Виннипега, который собрал прогнозируемые температуры для канадских городов в рамках интерактивного веб-сайта, который позволяет канадцам увидеть вероятное влияние глобального потепления на то, где они живут. В прошлом году засуха в мире вызвала худший сезон лесных пожаров, которые поглотили разные континенты. При этом общая картина является отрезвляющей, тревожной и, мягко говоря, апокалипсической. Несмотря на обещания политиков и некоторых лидеров бизнеса, которые утверждают, что у них есть методы, чтобы остановить изменение климата, правда в том, что это невозможно остановить. Мир будет продолжать нагреваться, пока не начнет охлаждаться. Мы все на эскалаторе глобального потепления, у которого нет выбора. Поэтому после 2050-х годов наш мир полностью изменится.