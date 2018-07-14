«Полное уничтожение»: НАТО проиграет Третью мировую войну России

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Опубликован шокирующий доклад американских аналитиков.

В последние годы отношения России и Запада серьёзно ухудшились, в связи с чем, всё чаще можно услышать прогнозы об открытом столкновении НАТО и РФ. Несмотря на то, что альянс включает в себя десятки стран во главе с США, успех в военной кампании данному военному союзу не предсказывают даже западные эксперты. Недавно специалисты ведущего американского аналитического центра, финансируемого правительством США и частными источниками, опубликовали шокирующий доклад, в котором говорится, что НАТО проиграет Третью мировую войну в случае начала конфликта против России. Страны Балтии при этом ждёт полное уничтожение.

Аналитики уже несколько лети следят за ситуацией в Восточной Европе и констатируют, что на этом театре боевых действий НАТО ждёт крах. Ещё в 2016 году специалисты смоделировали ситуацию, по которой начало столкновения альянса с Россией начнётся в Литве, Латвии или Эстонии. Россияне смогут захватить столицы соседних государств, несмотря на присутствие военного контингента НАТО, всего за несколько часов. По словам авторов исследования, с тех пор ситуация не изменилась и РФ в данном регионе по-прежнему обладает тотальным преимуществом.

В аналитическом центе подчёркивают, что у НАТО есть внушительный воздушный флот, который в четыре с половиной раза больше российского. Вместе с тем у России налажена высокоэффективная система противовоздушной обороны, которая может свести на нет численное преимущество коалиции. Более того, россияне, по мнению аналитиков, перехватят инициативу за счёт дальнобойной артиллерии, систем ПРО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Последние исследования показывают, что мобильность российских войск достигла высоких показателей, в связи с чем, в случае открытого столкновения в эпицентр противостояния РФ может оперативно перебросить свои основные силы, чем не может похвастать НАТО в Европе.

Не улучшает положение и позиция президента США Дональда Трампа. С момента прихода к власти он только то и делает, что критикует партнёров по НАТО, заявляя, что страны Европы недостаточно вкладываются в бюджет организации. На последнем саммите американский лидер оставил своих европейских коллег один на один с мыслями об отсутствии единства внутри организации.

Ранее мы писали, что эксперт назвал страну, в которой начнется Третья мировая война. По мнению профильного специалиста, ядерный конфликт может начаться в Европе уже в 2019 году.