«Не безбожник, а сатанист»: Бабушка Ленина была средневековой колдуньей

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«Вождь» безжалостно уничтожал христианство под воздействием потусторонних сил.

В биографии Владимира Ленина есть огромное количество неизвестного. В различных исследованиях эксперты по всему миру находили связи советского вождя с различными тайными обществами и инопланетянами. Однако немало интересного случалось и с древними предками Владимира Ленина.

Специалисты установили, что во всех советских источниках упоминался только отец советского лидера. Им был Илья Николаевич Ульянов, который работал школьным инспектором. Однако в это же время о матери Ленина Марии Александровне-Бланк было мало чего известно.

По словам экспертов, им удалось установить, что до замужества мать Ленина была фрейлиной при жене Александра III императрице Марии Фёдоровне. Предки же и все родственники Марии Александровны были родом из Западной Европы.

Оказывается, что одним из родственников Ленина по материнской линии был известный немецкий психолог Гюнтер Крузе. Он был внучатым племянником советского политика. Исследователи по линии Гюнтера Крузе установили, что у «вождя мирового пролетариата», начиная с 1267 года, появились тысячи родственников по всей Германии.

В древних архивах указывалось, что в Средневековье одну из прародительниц Ленина сожгли на костре в рамках инквизиции. Далёкую бабушку советского лидера застали за чёрной магией и колдовством.

Эксперты пришли к выводу, что красная мировая революция, которую стремился разжечь Владимир Ленин, было ведьминским проклятием всего рода. Кроме того, большевики были не просто «безбожниками», они были истинными атеистами, которые боролись с религией любыми способами.

Некоторые специалисты в области мистики уверены, что сожжённая христианами бабушка Ленина просто хотела расплатиться со всеми последователями религии, выбрав наиболее подходящего родственника и в наиболее подходящее время.

В доказательства теории мистики даже приводят данные о том, что советская звезда была на самом деле не просто звездой, а талисманом Меркурия из книги «Практическая магия».

Кроме того, мистики и маги находят схожесть Мавзолея Ленина и пирамиды-жертвенника индейцев майя. Они считают, что в нём советский лидер до сих пор черпает энергию через специально-построенное здание. Подпитывают же Ленина люди, приходящие на Красную площадь.