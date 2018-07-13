«Кровавый тиран или чёрный маг»: Эксперты рассказали о сделке Сталина с Дьяволом

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Советский диктатор репрессировал миллионы людей во имя Сатаны, будучи адским приспешником.

О любви советской власти к мистике, оккультному и неизведанному есть слухов не меньше, чем о легендарном оккультизме Третьего Рейха. Но вот какая роль в мистике СССР была у Иосифа Сталина, ведь он запомнился не просто как тиран, а как правитель с особой кровожадностью, от чьих рук погибли миллионы людей.

Стоит отметить, что юный и ещё никому не известный Иосиф Сталин, будучи Джугашвили, учился в духовной семинарии. Там он водил дружбу с будущим знаменитым магом, философом и мистиком Георгием Гурджиевым. По некоторым данным, Иосиф Сталин состоял в оккультном «Восточном братстве».

Именно в юношеский период жизни Сталин и стал магом, причём не обычным, а чёрным. В партии же он получил прозвище Коба, что в переводе с церковнославянского означает «предсказатель» или «волхв». Слово произошло от имени персидского царя Кобадеса, который, по словам Феофана, был магом и возглавлял секту. У него также наблюдались коммунистические мотивы. Царь делил имущество и хотел, чтобы не было бедных и богатых.

Когда кровавый тиран пришёл к власти, он не только создал десятки оккультных государственных спецслужб, но и посещал провидцев. Чего только стоила связь Сталина с Вольфом Мессингом.

У кровавого вождя была трубка. Именно она стала магическим щитом. Не спроста чёрный маг уничтожил миллионы обычных мирных граждан. Печально знаменитые репрессии были для Сталина неким способом получить прилив энергии в общении с его астральными силами.

Эксперты рассказали, Сталин был практикующим чёрным магом, который поклонялся Дьяволу. Именно поэтому в СССР была полностью уничтожена религия. Поклоняясь Люциферу, Сталину были необходимы людские смерти, совершённые во имя сатаны. По этой же причине он и убивал свою семью. По словам специалистов, за это Дьявол наградил его огромной властью и мировым влиянием, о которой Сталин всегда мечтал.

Смерть Сталина тоже связана с его поклонением сатане. Он скончался в своём кабинете от кровоизлияния в мозг. Говоря о сделке эксперты указывают, что у кровавого тирана был заключён договор с Дьяволом, а ценой была душа. Когда время договора пришло к концу, Люцифер пришёл за диктатором, забрав его душу.