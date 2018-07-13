Путин – лидер Мафии: Россию ожидают масштабные разрушения

Сегодня, 09:16

Такое заявление сделали американские сенаторы, посетившие Кремль перед визитом Трампа. Их выводы весьма категоричны.

Сенаторы США считают, что Владимир Путин – это лидер Мафии. Следствием его диктаторского правления станет то, что Россию ожидают масштабные разрушения.

Американские парламентарии заявляют, что иметь дело с Кремлём равнозначно тому, что иметь дело с мафией. Они уверены, что в России отсутствует политическая философия.

Потому, что у мафии нет никакой политической философии. Философией мафиози являются власть и деньги.

Именно такая философия и у «диктатора» Путина, правящего железной рукой.

Делегация сенаторов США находилась в Москве в преддверии визита Трампа. Глава США и Владимир Путин должны обсудить важнейшие вопросы мировой политики, в том числе недопущения новой холодной войны.

Конгрессмены встречались с ключевыми политиками РФ. После этого они выступали с заявлениями, что Москвой искажалась суть проведённых дискуссий о важнейших противоречиях двух государств.

То есть, делают вывод сенаторы США, если они ни о чём не договорились, то и Путин с Трампом сделать этого не смогут.

Мир, по их мнению, ожидает новый виток противоборства. Россию ждут масштабные разрушения, а мир – глубочайший кризис, в том числе экономический.

Сенаторы подчеркнули, что их заявление не касается русского народа, а лишь Кремля и той системы, которую он выстраивает в стране.

Кремль в свою очередь, сообщил об удовлетворённости визитом конгрессменов США. В ответ на критику, Дмитрий Песков сообщил, что руководство РФ не носит розовых очков и полностью отдаёт отчёт в том, что истеблишмент США находится по жёстким влиянием русофобии, и над ним давлеют стереотипы.