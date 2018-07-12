Путин VS Трамп: Кто богаче?

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В их руках судьбы двух богатейших стран мира, но и сами политики не являются нищими.

Накануне предстоящей встречи Дональда Трамп и Владимира Путина в Хельсинки 16 июля многие пытаются сравнить их с самых разных позиций. Достоинства и недостатки каждого из национальных лидеров будут играть, возможно, определяющую роль в итогах переговоров. При этом стоит обратить внимание на благосостояние президентов США и России.

Ни для кого не секрет, что Дональд Трамп является обладателем многомиллиардного состояния. В бизнесе он десятилетиями и к роскоши привык практически с пелёнок, ведь огромный капитал ему достался от богатого отца. На 2018 год, согласно подсчётам Forbes, Трамп обладал состоянием в $3,1 миллиарда. В прошлом году журнал поместил его на 544 строчку в рейтинге богатейших людей планеты. Он зарабатывает сотни миллионов в год за аренду недвижимости, также у него есть сеть гольф-клубов и отелей, он обладает акциями десятков компаний и является собственником бренда «Мисс Вселенная».

Источники, близкие к Трампу, утверждают, что на самом деле состояние оценивается в не менее чем $10 миллиардов. Стоит отметить, что президентская кампания 2016 года сильно потрепала бюджет миллиардера. По разным оценкам он потерял тогда от 20% до 30% своего капитала. После победы на выборах Трамп пообещал, что управлять бизнесом будут его дети, а сам он отойдёт от дел. Вместе с тем представители политика не скрывают, что глава Белого дома продолжит контролировать свои активы.

Что касается Путина, то здесь ситуация куда более сложнее. Накануне мартовских президентских выборов действующий глава государства подал налоговую декларацию, из которой следовало, что за шесть лет президентства он заработал 38,5 миллиона рублей. На 13 банковских счетах на имя Путина хранится 13,8 миллиона рублей. У него официально две квартиры в Москве и Санкт-Петербурге, автомобили «Волга» и «Нива», а также прицеп «Скиф». Президент неоднократно утверждал, что дополнительных источников дохода не имеет и обладает скромными, как для руководителя нефтяной державы, доходами.

Финансовые аналитики скептически относятся к такого рода утверждениям, особенно после откровений бывшего советника Путина Станислава Белковского. В 2007 году он дал интервью британской прессе, где заявил, что президент России обладает состоянием в минимум $40 млрд. Якобы через доверенных лиц и подставные фирмы он владеет акциями многих нефтяных и газовых компаний. В 2012 году Белковский вновь рассказал о состоянии Путина. В этот раз он ссылался на сообщения источников, близких к президенту, и заявил, что тот владеет не менее $70 млрд.

Международный финансист Уильям Браудер, много лет работающий на российском рынке, не так давно заявил, что по состоянию на 2018 год Владимир Путин через теневые схемы стал владельцем многомиллиардного состояния, размер которого оценивается в $ 200 млрд. Он утверждает, что в настоящее время Путин является богатейшим человеком в мире. Для сравнения, официально сейчас этот статус принадлежит основателю Amazon Джефу Безосу из-за того, что он обладает состоянием $105 млрд. Forbes и другие рейтинговые издания не могут включить в рейтинг Путина сразу по нескольким причинам, одной из которых является отсутствие существенных доказательств наличия у президента России огромного состояния.

Таким образом, если руководствоваться официальными данными, то лидер США существенно богаче и статуснее своего российского визави. В то же время, если верить подсчётам аналитиков, Путин во много раз богаче Трампа.