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Несмотря на уже ставшую привычной истерию вокруг России в последние годы, демарш Афин явился, некоторым шоком для руководства РФ и министерства иностранных дел.

Неприятный сюрприз случился в среду. Греция высылает из страны двух российских дипломатов, вменяя им угрозу национальной безопасности, а также подкуп высших государственных чиновников. Действия, всегда предсказуемые для США и, особенно для их преданного вассала Великобритании, со стороны Афин выглядят абсолютно нелогичными. Учитывая то пренебрежение, с которым столкнулась Греция, став членом Европейского союза и ее взвешенно нейтральной позицией во всеобщей истерике после отравления Скрипалей. По мнению экспертов, на решение греческих властей повлияло гипотетическое вмешательство российских дипломатов в дело о переименовании Македонии в Северную Македонию. Однако учитывая позицию руководства Российской Федерации по этому вопросу, трудно представить, чтобы дипломаты проявили собственную инициативу.

Необходимо отметить, что после 1828 года, когда Российская Империя помогла Греции обрести независимость и государственность, отношения между двумя странами были в основном, дружескими. Лишь некоторые политические коллизии вроде захвата власти «черными полковниками» в 1967 году. Конечно, СССР не мог смириться с военной диктатурой в Греции, и охлаждение отношений продлилось семь лет.

Между Москвой и Афинами установились стабильные и взаимовыгодные отношения. Греция стабильно импортирует российское топливо и экспортирует суда, ядерные реакторы, медикаменты и табак. Значительный доход греческий бюджет получает от российских туристов, которые любят местные курорты. Итак, демарш Афин можно объяснить желанием Греции проявить лояльность к Брюсселю, в надежде на реструктуризацию государственного долга и новых субвенций от Евросоюза. В деле о высылке дипломатов явно просматривается политическая подоплека.