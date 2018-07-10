«Начало Судного дня?»: В небе над США открылся межпространственный портал

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Таинственное и необъяснимое явление, привлекшее внимание уфологов, исследователей паранормальных явлений и религиозных фанатиков, произошло летней ночью в Нью-Джерси.

В небе над США открылся межпространственный портал. Это событие определено конспирологами, как начало Судного дня. На кадрах видеоролика видно, как в ночном небе началось грандиозное и пугающее световое шоу. Жуткие сполохи метались в разные стороны, напоминая эффект Деплера, погружающий людей в гипнотический транс. Постепенно мелькание небесных искр начало замедляться, образуя мерцающую световую дыру, которая разрасталась и будто бы призывала погрузиться в ее пучину. По мнению уфологов, если бы в это время над Нью-Джерси пролетал самолет, то пилот обязательно направил свой летательный аппарат прямо в зияющее жерло.

Ролик за короткое время просмотрело множество пользователей, которые развернули активную дискуссию по поводу природы явления. Особенно выделялись приверженцы теории о загадочной планете-убийце Нибиру. По их мнению, это первое послание планеты Х, которая уже приближается к Земле, чтобы уничтожить на ней все живое. Однако большинство комментаторов заявили, что это был портал между пространствами. Первая попытка открыть его до такой степени, чтобы проникнуть в галактику нашей Вселенной не увенчалась успехом, однако постепенно пришельцам из параллельных миров удастся пройти сквозь пространство и в этом для землян будет мало радости.