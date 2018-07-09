"Договор с дьяволом": Мужчина чудом спасся от вечных страданий

Вчера, 23:12

Исследователь прочитал на латыни свиток и случайно вызвал демоническое существо.

Загадочный случай произошёл в Праге, когда исследователь работал над своей диссертацией в области религии. Он остановился в обыкновенном небольшом отеле, в скромном номере. Мужчина рассказал, как увидел какой-то листок под кроватью. Этот пергамент был полностью покрыт слоем пыли и паутиной. Когда исследователь его очистил, то увидел текст, написанный на латыни. Странно, что утерянную страницу не убрал местный персонал.

Он знал этот язык, и с лёгкостью смог его прочитать. Все слова на пергаменте оказались ему знакомыми, однако смысла он им не придал, ведь они не были логически связаны. Во время чтения листка в комнате погас свет и сразу похолодало. Он зажег несколько свечей, но по всей комнате пробежал лёгкий ветер. Позже он услышал какой-то шёпот, доносящийся из тёмного угла. Исследователь уверен, что слышал какой-то демонический голос. В ту ночь он заснуть так и не смог.

Наутро он пошёл в монастырь к местному профессор К. и показал ему загадочный пергамент, после прочтения которого появился неизвестный дух. Эксперт сразу понял в чём дело, и рассказал мужчине, что тот заключил договор с дьяволом. Это сильно напугало и без того измотанного страхом исследователя, но профессор его сразу успокоил, так как знал способ избавления от грядущих вечных страданий.

Мистер К. дал ему свёрток полыни, и сказал ровно в полночь следующего дня вместе с ним сжечь и дьявольский пергамент. Он исполнил инструкции профессора в точности в 23:59. Сам исследователь потом рассказал, что его ещё несколько дней мучили кошмары и непонятное состояние организма, была слабость и бессонница. Через несколько суток всё кончилось, и он с абсолютной уверенностью заявил, что чудом спасся от вечных страданий.