Секретное видео КГБ показало найденную в 1961 году мумию пришельца

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Найденный 2-метровый гуманоид прилетел на Землю 13 000 лет назад, что подтверждают экспертизы и древние письмена.

В 1961 году КГБ СССР в рамках проекта ISIS обнаружили в Египте древнюю мумию пришельца. В 1998 году секретное видео спецслужб было впервые рассекречено и показано в документальном фильме BBC. Его опубликовал диссидент, имевший доступ к секретным архивам КГБ

Опубликованный ролик показывает в деталях секретную миссию КГБ СССР, в которой учувствовали не только египтологи, но и советские учёные и даже военные.

При просмотре видео можно наблюдать, как военные спускаются под землю. Местные аборигены им расшифровывают записи на стенах. Затем в секретной древней комнате они находят саркофаг с дарами умершему. Его вскрывают и вокруг сразу же начинает идти какой-то газ, от которого все военные в комнате начинают кашлять. Они покидают пирамиду и возвращаются уже в специальных антихимических костюмах.

Когда дым развеивается, что в гробнице видно мумию. Ее рост был около 2 метров, а возраст в районе 13 000 лет. Специалисты подтвердили подлинность видео, а военные высокого ранга заявляют, что найденной существо – пришелец.

Между тем записи времён фараона Тутмоса III рассказывают, что около 15 веков назад Египет посещали инопланетяне – «существа, спустившиеся с небес».

Здесь появляется вопрос о подлинности ролика КГБ и вообще его секретности. Он мог быть обычным фейком и постановкой, сделанной гораздо позже 60-х годов.

Стоит отметить, что ни одного точного доказательства данному факту попросту нет. Все «мумии инопланетян» не более, чем рассказы, потому что настоящие учёные их никогда не видели и не изучали.

Многие считают, что именно пирамиды использовались пришельцами в качестве навигатора. Но и здесь никаких доказательств нет. Пирамиды были отличным способом показать величие фараона, его власть и могущество. Их стоили на протяжении всей жизни правителя смертями тысяч рабов.

Как бы то ни было, сейчас в Сети даже имеются документы КГБ об изъятии тела и проб с египетской пирамиды. В них указывается именно «тело», речи об инопланетянах не идёт. Возможно, что КГБ действительно нашли обычную мумию, а вот историю о пришельце уже придумали в 90-х годах на фоне роста популярности темы НЛО.