«Вокруг было много женщин»: Жизнь Марьянова оборвалась из-за приворота

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На Марьянова легко влияла магия, которая влекла за собой несчастья и в конечном итоге смерть.

Дмитрий Марьянов был известным и талантливым актёром. Его обожали женщины, но вот в личной жизни катастрофически не везло.

Первые серьёзные романтические отношения у Дмитрия начались ещё в Щукинском училище. Тогда актёру понравилась звезда фильма «По прозвищу Зверь» Татьяна Скороходова. Роман продлился целых три года. Однако всё же Дмитрий и Татьяна расстались. По словам Марьянова, он так сильно переживал разрыв, что поседел буквально за неделю. Однако бывшим всё же удалось сохранить отношения, правда дружеские, и они общались практически до самой смерти актёра.

Вокруг Марьянова всегда было много женщин, но вот серьёзно он заинтересовался после Скороходовой моделью Ольгой Аносовой. Женщина была звездой музыкальных клипов и училась во ВГИКе. В 1996 году Ольга родила Марьянову сына Даниила, одна он не спешил на ней женится. Последовал разрыв, хотя стоит отметить, что Дмитрий занимался сыном всегда.

Затем Марьянов встретил модель Евгению Хиривскую-Брик. Их отношения длились пять лет, но в конечном итоге ушла к режиссёру Валерию Тодоровскому.

Марьянов страдал от одиночества недолго и начал отношения с танцовщицей Ольгой Силаенковой, но всё продлилось снова недолго. В то время Дмитрий занимался фигурным катаниям, участвуя в популярном шоу. Там он встретил спортсменку Ирину Лобачеву. Постепенно отношения перешли из дружеских в романтические. Марьянов привёл женщину в кино, и в тот момент отношения закончились.

Марьянову буквально не везло, но всё пошло иначе, когда он встретил украинку Ксению Бик. Дмитрий резко женился и стал счастливым. К тому же дочь Ксении оказалась его родным ребёнком, а не девочкой с предыдущих отношений женщины.

Некоторые специалисты считают, что Марьянов легко поддавался приворотам. Именно из-за этого с ним постоянно случались несчастья. Он резко находил женщин, и резко терял. Если это действительно так, то чёрная магия могла сильно повлиять на Дмитрия. Именно из-за приворота жизнь Марьянова так резко оборвалась.

Казалось бы, мужчина нашёл своё счастье, был женат и имел детей, но жизнь была туманной. Дочь же Марьянова, как рассказала сама Ксения Бик, за два дня до смерти отца всё почувствовала. Девочка плакала и говорила, что везде «видит папу».

Как бы то ни было, смерть Марьянова до сих пор окутана тайнами и загадками.