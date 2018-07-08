Космолог США после смерти раскрыл новую теорию о загробной жизни

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Человек после смерти остается летать в пространстве Вселенной.

Космолог США при жизни раскрыл абсолютно новую теорию о существовании загробной жизни. Она уже заинтересовала учёные умы.

Космолог отмечал, известные ныне физические законы не позволяют доказать загробную жизнь, и сейчас она кажется маловероятной.

Однако, Кэррол указал, что факторы существования загробной жизни нужно искать на квантовом уровне. Пока ничего подобного зафиксировано не было.

Возможности современной физики могут пояснить природу сознания отдельного индивида. По сути, оно является следствием взаимодействия электронов и атомов.

Не исключено, что в загробная жизнь человека существует в рамках информации полученной при своём существовании на планете. Она может образовывать особые квантовые поля. Они пересекаются у всех умерших и создают загробную жизнь.

Космолог Кэррол известен ещё и тем, что в своё время яро отстаивал верность теории относительности и гипотезы о том, что тёмная материя существует.

Когда он занимался научной деятельностью, то был на должностях в университетах Гарварда и Калифорнии.

Существование загробной жизни подтверждают и все те, кого удалось спасти после клинической смерти. Правда, видели они её по-разному. В основном, описывался не сам потусторонний мир, а тоннель, ведущий туда.