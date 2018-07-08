«Ролей по блату не давал»: Психологи объяснили ненависть дочери к Табакову

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Молодая любовница была осыпана ролями и стала Табакову принцессой, а родная дочь всю жизнь оставалась Золушкой.

Друзья Табаковых рассказывали, что между артистом и его дочкой от первого брака Александры появилась огромная трещина и ссоры из-за того, что Олег Табаков продвигал свою любовницу, а затем и вторую супругу, Марину Зудину.

Александра не просто не может простить отцу то, что он ушёл из семьи. Дело в том, что Табаков никогда не давал детям «ролей по блату». Он считал, что это «некрасиво» и они должны сами пробивать себе дорогу. Например, своему сыну Антону, который сначала решил стать актёром, Табаков всегда заявлял, что из него получится плохой актёр. В это же время у молодого человека был отличный старт карьеры, но в итоге отец «затюкал» своего сына и тот покинул кино.

Сестра Антона Александра сама поступила в театральный вуз. Табаков взял её к себе в театр, но с ней «не сюсюкал». Ролей у неё не было, а сам артист проводил больше времени со студентами, чем с детьми.

Всё изменилось с появлением в театре молодой актрисы Марины Зудиной. Она стала любовницей Табакова и на неё сразу же посыпались роли. Для артиста Зудина была «принцесса», а Александра – «Золушкой».

Девушка старалась указать Табакову на несправедливость, но он был твёрд. Позже выяснилось, что у него с Зудиной был роман и все её роли были его следствием. Табаков решил уйти из семьи, а Александра из театра и от отца.

Психологи объяснили ненависть дочери к Табакову тем, что для него первая семья была не так важна, как театр и кино. По словам специалистов, Александра также расценила любовницу отца Зудину, как соперницу, которой она проиграла бой. Кроме того, жизнь второй семьи Табакова отличалась от жизни первой семьи.

Всё это накопило настолько сильную обиду на несправедливого отца, что Александра и его первая жена даже не пришли на похороны Табакова. Из-за того, что артист променял свою семью на молодую актрису Александра обижается и до сих пор.