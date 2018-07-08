iPhone 8 или iPhone X: Специалисты назвали лучший смартфон Apple

Сегодня, 15:25

«Десяточка» должна быть лучше, но на практике всё оказывается иначе.

Многие люди приходят к продукции Apple, начиная пользоваться iPhone. Это не странно, так как смартфоны являются основным источником прибыли корпорации. Если раньше линейка iPhone была более простой, то сейчас у людей стоит выбор между тремя устройствами.

Поэтому специалисты в области технологий решили сравнить iPhone 8 и его «плюс» версию с iPhone X. Они также назвали лучший «яблочный смартфон». Последний намного лучше на бумаге. Он более быстрый, имеет большой экран и систему датчиков для распознавания лица. В это же время, казалось бы, очевидный выбор в пользу аппаратного оснащения iPhone X может не подойти многим людям.

Чтобы понять, купить iPhone X или купить iPhone 8, нужно провести не синтетическое сравнение. В первую очередь стоит отталкиваться от бюджета. iPhone X стоит дороже на 200 долларов. Эти деньги можно потратить на покупку кабелей, адаптеров, наушников и павербанков. Всё это необходимо в любом случае.

Специалисты советуют сравнить денежную функцию iPhone X, которой нет в iPhone 8. Речь идёт о большом экране и всяких камерах с датчиками. Для многих это будет стоит 200 переплаченных долларов.

Говоря о корпусе стоит отметить, что тот же iPhone 8 Plus имеет меньший экран, но большие рамки. Из-за этого телефон выглядит не компактным и хуже сидит в руке.

Тем временем iPhone X не имеет кнопки «Домой». Управляется он с помощью жестов. Экран у новинки имеет большую плотность пикселей. Всё это подводит пользователя к вырезу в верху экрана. Для некоторых он может стать огромным минусом.

Камера iPhone X немного лучше, чем у iPhone 8. Однако пользователю нужно понимать, готов ли он переплатить 200 долларов за немного улучшенные фотографии. Говоря о камерах, необходимо отметить наличие FaceID в «десяточке».

В это же время iPhone 8 Plus работает на 2 часа дольше от своего старшего брата.

В общем, iPhone 8 подойдёт всем тем, кто не готов переплачивать 200 долларов и привык к старому дизайну Apple. iPhone X подойдёт тем, кому позволяет бюджет, и кто хочет получать новые функции для новейшего железа, ведь Apple и в дальнейшем продолжат развивать FaceID. iPhone 8 же получать все интересные связанные с ней функции не сможет.