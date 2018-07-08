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"Биологический Апокалипсис": Человечество гибнет от новой чумы

Сегодня, 08:52

Появилось заболевание, которое может унести жизни сотен людей. Врачи не всегда могут выявить диагноз и методы его лечения.

 Аллергики рассказали о своей тяжелой судьбе, и подчеркнули, что в местных больницах сокращается количество аллергологов, а при приступах их отправляют к обычному терапевту, который не всегда в силах помочь. Исследователи назвали массовое распространение аллергии в мире новой чумой, от которой погибнет человечество. Подчеркивается, что на данный момент Минздрав не только не пытается вылечить или облегчить жизнь аллергиков, но и всячески наживается на них, предлагая дорогие лекарства и лечение. В списке у аллергиков находится все: от цветочной пыльцы, до аллергии на животных, пищу, латекс, солнце и пыль. На данный момент отечественные врачи не всегда в состоянии помочь больным, а про стоимость диагностирования заболевания вообще не стоит говорить, ведь такая сумма под силу не каждому.

 Так, чтобы просто выявить причину аллергической реакции у человека, нужно заплатить огромные суммы, не считая денег на лекарства и дальнейшие обследования. Биологический Апокалипсис уже накрыл весь мир: только за прошедший год количество аллергиков возросло на 20%. Симптомы у подобной «чумы» совершенно разные: от кашля, до сыпи и покраснений с удушьем. Подчеркивается, что если не оказать своевременную помощь, то приступ аллергии может закончиться плачевно. На данный момент исследователи пытаются выяснить, почему количество аллергиков растет так быстро.

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