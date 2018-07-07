«Заразившихся тысячи»: Россия находится на пороге эпидемии кори

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Даже предпринимаемые меры по профилактике оказываются недостаточными для сдерживания вируса.

В последнее время в мире и, в частности, в России наблюдается возвращение, казалось бы, забытых инфекционных заболеваний. Среди них выделяется корь. К симптомам кори относят высокую температуру, сыпь, воспаление слизистых оболочек. Однако наибольшую опасность представляют осложнения, вызываемые этим заболеванием. В том числе не исключён и летальный исход.

В минувшем году рост заболеваемости корью в России в сравнении с показателями 2016 года вырос в 4,1 раза. Выше всего он был зафиксирован в Дагестане. Здесь в среднем заболели 3,3 человека на 100 тысяч населения. В этом году лишь за первый квартал в РФ зафиксировано 843 случая заражения. Всего же заражённых уже больше тысячи. Большинство инфицированных проживали в Москве и Подмосковье. Что же привело к столь резкому скачку заболеваемости и тому, что Россия фактически находится сегодня на пороге эпидемии кори?

Учёные утверждают, что вспомнить о данном инфекционном заболевании медиков заставило массовое распространение его за рубежом. Вирус попадает в Россию вместе с иностранными туристами из ближнего и дальнего зарубежья. Также его привозят и сами россияне, которые заражаются во время путешествий в страны с высоким уровнем распространения инфекции. В то же время проблема обостряется ростом количества непривитых граждан. Многие родители отказываются прививать своих детей в силу самых разных причин, что создаёт новые риски. В итоге эпидемиологическая ситуация постепенно всё больше обостряется. В ряде регионов корь появляется впервые за последние 20 лет.

В частности, недавно случай заболевания был выявлен в Карелии. Последний раз корь здесь лечили в 2000 году. В настоящее время в республике активно проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

Стоит отметить, что ситуация с корью на Западе не лучше, а может даже и намного хуже. В настоящее время заболевание активно распространяется в 28 странах Европы. Недавно во Франции был зафиксирован смертельный случай заражения корью. Молодая девушка скончалась от неврологических осложнений, вызванных перенесённым заболеванием. Это уже третья смерть от кори во Франции за последнее время. Как и в России, большинство заражённых не прошли вакцинацию по религиозным или другим причинам.