Вчера, 23:11

Продукция Apple остается на вершине, однако с неожиданной рокировкой, в то же время Xiaomi удалось улучшить показатели реализованных девайсов, тем самым – попасть в список наиболее востребованных гаджетов.

Обнародован ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в мире, и первым в рейтинге оказался iPhone 8, который немного обошел Samsung Galaxy S9 Plus (у обеих моделей по 2,4% доли от общих продаж). На третьей позиции расположился iPhone Х с 2,3%, а следом за ним, в списке лидеров оказался Xiaomi Redmi 5A. iPhone 8 Plus получил 2,1% продаж, а Samsung Galaxy S9 имеет такие же показатели.

На седьмом и восьмом местах расположились Huawei P20 Lite и Vivo X21 с 1,4%, затем девятое место - Xiaomi Redmi 5 Plus с показателями 1,3%. Лидерский рейтинг замыкает Oppo A83 с 1,2% от общих продаж в мире. Некоторые модели сохраняют свою популярность, но другие начинают уступать более востребованным, среди которых отмечен рост популярности Xiaomi.

Эта китайская компанию с каждым годом набирает все больше популярности. Уже сейчас по качеству продукции флагманы Xiaomi могут спокойно конкурировать с девайсами компании Samsung. Соответственно эта корпорация, по мнению многих поклонников современных технологий, ступает Apple. Это очевидно тем, что компания Samsung отстает при разработке новых возможностей, а если компания все же опережает Apple, то ее продукция не всегда на "высоком уровне качества".