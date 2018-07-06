Землю разрушают погодные аномалии

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Вскоре людям будет невыносимо жить на планете.

Погодные аномалии рано или поздно дают о себе знать, что не является редкостью на нашей планете. Вместе с тем люди не привыкли видеть их так часто. В последнее время их количество было просто запредельным. Учёные утверждают, что подобные явления разрушают землю, поскольку резкие перемены грозят спровоцировать глобальные катастрофы. Исследователи вспомнили, что только в 2018 году странная погода наблюдалась по всему миру множество раз.

В частности, в американском штате Флорида в начале января впервые с 1989 года выпал снег. При этом другие южные регионы также массово страдали от внезапных осадков и резкого похолодания. Американцы здесь забыли, что такое холодная зима.

Похожая ситуацию произошла в Сахаре. Самая большая пустыня в мире известна тем, что здесь очень редко выпадают осадки. Влажность в регионе крайне низкая, но так было лишь до последнего времени. В 2018 году здесь зафиксировали сразу несколько снегопадов. При этом отсутствие метеостанций в достаточном количестве не дают возможности оценить реальный масштаб изменений.

Также обращает на себя внимание аномально холодный апрель и жаркий май в США. Если холод в середине весны последний раз наблюдался здесь 20 лет назад, то такую жару, как в конце сезона, не видели здесь со времён начала наблюдений, то есть более 120 лет.

Отдельно исследователи отметили ситуацию в Европе. В конце февраля арктические циклоны пронизали Великобританию и Ирландию, а также центральную часть Старого Света. Невиданные снегопады парализовали движение транспорта, а в некоторых странах для расчистки путей сообщения приходилось применять армию.

В дальнейшем, считают учёные, ситуация лишь усугубится, поскольку климатические изменения продолжают набирать ход, а человечество не применяет никаких активных мер по решению проблемы глобального потепления.