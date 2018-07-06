Смертоносный вирус ставит человечество на грань уничтожения

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К 2030 году ущерб от него достигнет 38 млрд рублей в год.

Наряду с существующими глобальными проблемами в области здравоохранения, как то рак и СПИД, на горизонте появляется новая глобальная медицинская катастрофа, считают учёные. Смертоносный вирус папилломы человека (ВПЧ) ставит человечество на грань уничтожения в перспективе уже в ближайшие 10-12 лет.

К соответствующим выводам после собственных подсчётов пришли научные сотрудники НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. Они заметили, что в последние годы он провоцировал развитие рака шейки матки, полости рта и глотки. Экономика России из-за борьбы с последствиями угрожающего распространения вируса уже 2030 году будет терять до 38 миллиардов рублей в год. Он станет основным фактором, провоцирующим рост причин смертности от онкологических заболеваний. Специалисты профильных ведомств призывают правительство разработать механизмы сдерживания и уже сейчас уделить профилактике заболеваний серьёзное внимание.

Ранее мы писали, что из-за Эболы Африка находится на пороге голода. Растительная форма недуга грозит уничтожить основные запасы еды на континенте.