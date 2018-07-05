Конспирологи приблизились к разгадке тайны Бермудского треугольника

Вчера, 23:27

Аномальные исчезновения людей, целых кораблей и самолетов заставляют экспертов искать правду более тщательно, ведь с каждым годом статистика пропавших без вести становится все ужаснее.

Конспирологи категорически не соглашаются с официальными научными данными, и благодаря этому приблизились к разгадке тайны Бермудского треугольника максимально близко, но стоит вспомнить о других возможных версиях, которые были озвучены в последние полвека. Ученые связали мистические случаи с морскими и океаническими течениями, в частности с Гольфстримом. По одному из предположений, скорость водного потока могла сбивать с курса некоторые корабли, особенно если плыть им приходилось против течения, и тогда судна могли заблудиться, после чего бесследно исчезали. Но отсутствие обломков многих пропавших кораблей и теплоходов – повод усомниться в том, что такая версия является ответом на все вопросы.

Другое предположение – воздушные массы, теплые и холодные потоки которых сталкиваются и образовывают густой туман, а в нем также легко заблудиться. Провоцируют ветра совместно с течениями и огромные волны, а для мелких судов они могут стать губительными. Озвучить можно также и версию с водоворотами, засасывающими корабли, которые могли перевернуться и утонуть, не оставляя пассажирам и экипажу никаких шансов. Но если речь идет о самолетах и вертолетах, течения ведь ни при чем.

Оказалось, что возможной версией феномена Бермудского треугольника являются магнитные аномалии, но вот природа их возникновения поддается спору. С научной точки зрения, возникать электромагнитные колебания и волны могут вследствие подземных толчков и расхождения тектонических плит, но на этот счет у конспирологов свои мысли. По мнению экспертов, спорное существование в давние времена Атлантиды – вовсе не выдумка, и затонувший остров действительно существует, оказывая при этом влияние на внешний мир. Более того, на дне океана может располагаться не просто часть планеты, а и некий портал с мистическим направлением.

Согласно озвученным конспирологами сведениям, названный портал является местом прохода между разными мирами и временем. В частности, по нему имеют возможность передвигаться инопланетяне, которые похищают якобы без вести пропавшие корабли, лодки, а также людей. Существует несколько историй, когда пострадавшим удается вернуться из Бермудского треугольника, и многие из них начинают рассказывать о паранормальных вещах и общении с пришельцами. Поверить в такое может лишь тот, кто сталкивался с обстоятельствами лично, и проверить их нельзя, также и опровергнуть.