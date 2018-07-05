Самые красивые болельщицы ЧМ-2018: Опубликован ТОП-5 городов

Сегодня, 18:43

Сексуальные и привлекательные девушки посещали различные матчи, которых прошло уже 56, вследствие чего иностранцам было предложено пройти опрос и назвать самых «горячих» девушек и города, в которых они поддерживали спортсменов.

Самые красивые болельщицы ЧМ-2018 произвели на зарубежных гостей приятное впечатление, после чего был опубликован ТОП-5 городов. Первую строчку занял Петербург, и здесь иностранцы встретились с самыми красивыми болельщицами, а всего несколько голосов не хватило Сочи, и с теми же 23% город оказался на второй строчке рейтинга. Тройку лидеров замыкает Москва, и столичные девушки на стадионах приглянулись 20% приезжих болельщиков.

Среди других городов красавицы не остались без внимания в Нижнем Новгороде (12%) и Екатеринбурге (10%), а также Калининграде, Ростове, Казани, Волгограде и Самаре, где опрошенные приезжие болельщики отдали от 4 до 1% своих голосов. Тем не менее, в восторге остались и российские болельщики, которые могли поддерживать национальную сборную на трибунах рядом с невероятно красивыми и яркими фанатками.

Оказалось также, что из других стран приехало немало красавиц, и многие из них стали настоящими звездами Сети. Девушки подбирали откровенные наряды, кто-то украшал тело боди-артом, но не надевал при этом майку, а большинство красивых фанаток демонстрировали внушительные бюсты, которые иногда отвлекали туристов от происходящих на поле событий. Тем не менее, это не мешало болельщикам наслаждаться сразу двумя процессами.

Самые «горячие» иностранки приехали в Россию из Португалии, которую представляла и поддерживала избранница Криштиану Роналду Джорджина Родригес, также из Бразилии, откуда прибыли «ангелы» Victoria's Secret, а также обнаженные фанатки с украшенными яркими рисунками телами. Выделились и перуанки, которые запомнились болельщикам «жаркими» формами и любовью к футболу, а также своей национальной сборной.