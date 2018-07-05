VistaNews.ru


Самые красивые болельщицы ЧМ-2018: Опубликован ТОП-5 городов

Сегодня, 18:43

Сексуальные и привлекательные девушки посещали различные матчи, которых прошло уже 56, вследствие чего иностранцам было предложено пройти опрос и назвать самых «горячих» девушек и города, в которых они поддерживали спортсменов.

Самые красивые болельщицы ЧМ-2018 произвели на зарубежных гостей приятное впечатление, после чего был опубликован ТОП-5 городов. Первую строчку занял Петербург, и здесь иностранцы встретились с самыми красивыми болельщицами, а всего несколько голосов не хватило Сочи, и с теми же 23% город оказался на второй строчке рейтинга. Тройку лидеров замыкает Москва, и столичные девушки на стадионах приглянулись 20% приезжих болельщиков.

Среди других городов красавицы не остались без внимания в Нижнем Новгороде (12%) и Екатеринбурге (10%), а также Калининграде, Ростове, Казани, Волгограде и Самаре, где опрошенные приезжие болельщики отдали от 4 до 1% своих голосов. Тем не менее, в восторге остались и российские болельщики, которые могли поддерживать национальную сборную на трибунах рядом с невероятно красивыми и яркими фанатками.

Оказалось также, что из других стран приехало немало красавиц, и многие из них стали настоящими звездами Сети. Девушки подбирали откровенные наряды, кто-то украшал тело боди-артом, но не надевал при этом майку, а большинство красивых фанаток демонстрировали внушительные бюсты, которые иногда отвлекали туристов от происходящих на поле событий. Тем не менее, это не мешало болельщикам наслаждаться сразу двумя процессами.

Самые «горячие» иностранки приехали в Россию из Португалии, которую представляла и поддерживала избранница Криштиану Роналду Джорджина Родригес, также из Бразилии, откуда прибыли «ангелы» Victoria's Secret, а также обнаженные фанатки с украшенными яркими рисунками телами. Выделились и перуанки, которые запомнились болельщикам «жаркими» формами и любовью к футболу, а также своей национальной сборной.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Составлен ТОП стран, где живут самые красивые невесты

Екатеринбург признан одним из главных туристических городов России

Пермь вошла в ТОП-10 городов по продажам легковых автомобилей в 2017 году

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

Рекомендуем