«Супервулкан в руках инопланетных шантажистов»: Йеллоустон на грани взрыва

Сегодня, 11:25

Неминуемый глобальный кошмар, связанный с искуственным взрывом главной «пороховой бочки» Земли вначале озвучивался только конспирологами. Затем и некоторые представители официальной науки вынуждены были согласиться с ужасным сценарием «теории заговора».

Последние исследования и ежедневный мониторинг явно показывают, что Йеллоустон на грани взрыва. Самое страшное состоит в растущей уверенности ученых в том, что супервулкан находится в руках инопланетных шантажистов. Есть предположение, что правительство США осведомлено о требованиях «чужих». Абсолютно фантастическая гипотеза ведущих представителей альтернативной науки начала получать свое подтверждение. Научные симпозиумы, посвященные ситуации в Йеллоустонской кальдере, уже обходятся без ироничного и покровительственного высмеивания «теорий заговора». Факты бесстрастно подтверждаются приборами и оборудованием последнего поколения.

Например, весной этого года дважды глубоко в кальдере были зафиксированные четкие сигналы, которые были строго математически выверены и явно закодированы. Над их расшифровкой тщетно бьются специалисты всего мира. В настоящее время удалось понять лишь два возможных слова из сообщений, это, предположительно, «заставить» и «использовать».

Кроме того, сейсмические приборы зафиксировали глубоко под кальдерой супервулкана импульс, характерный для бурения земных слоев.

Промежутки между импульсами составляли время, необходимое для наиболее рационального использования бурильного оборудования. Вслед за этим, буквально через неделю, ученые с тревогой отметили аномальное движение огненной лавы под вулканом. Это может означать, что бурение производилось для наибольшей концентрации магмы, которая в случае взрыва, не оставит шансов жителям на всей территории Северной Америки. Далее, по уже не раз просчитанному сценарию, произойдет мощный выброс в атмосферу сажи, пепла и серы. Затем Землю накроет «ядерная зима».