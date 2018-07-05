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«Хорошо живем»: Количество россиян, страдающих от ожирения, достигло максимума

Сегодня, 08:35

Беда пришла, откуда не ждали. В стране появилась большая проблема, которую необходимо устранять в самые короткие сроки.

Количество россиян, страдающих от ожирения, достигло максимума. Можно было бы сказать, что хорошо живем, однако эта патология не является показателем достатка и социального благополучия. В настоящее время далеко не все могут позволить себе придерживаться сбалансированной диеты. За последние пять лет количество российских граждан, которым врачи уже поставили диагноз «ожирение» увеличилось в два с половиной раза.

Это означает, что во столько же раз поднялся уровень заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабетом, атеросклерозом, болезнью Альцгеймера. Проблема ожирения переходит в разряд выживания нации. Конечно, диетологи, эндокринологи и другие специалисты пытаются достучаться до разума россиян, особенно молодежи, однако популярность фаст-фудов растет в геометрической прогрессии. За последние 20 лет кардинально изменился повседневный образ жизни среднестатистического школьника и студента. Двигательная активность снизилась более чем на 70%, а это ведет не только к ожирению, но и к ранней дистрофии мышц.

Кстати, ученые, исследуя ожирение у детей и подростков, доказали, что образ «ботана», постоянно сидящего за компьютером, не соответствует расхожему представлению об особом уме. Исследователи провели длительный эксперимент. В ходе которого были отобраны две группы студентов. Стабильные троечники и отличники, имеющие особую склонность к одной из наук.

Добровольцев поселили в отдельном кампусе. В течение года первую группу заставляли вести активный образ жизни, при сбалансированной диете. Отличников предоставили самим себе, потакая любым их желаниям. В результате, кроме ожирения, «ботаники» получили снижение индекса интеллекта. «Замученные неволей» троечники перестали быть таковыми и отлично сдали экзамены. Отчет ученых был опубликован и разослан всем студентам университета. Однако поучительный пример нисколько не изменил образ жизни студентов.

Российские медицинские чиновники констатируют, что все их программы, направленные на борьбу с ожирением, не работают. Поэтому практикующим врачам остается ставить диагнозы.

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