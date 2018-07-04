«Предсказал свою же смерть»: Куцевол продолжает «грязную войну за наследство» Олега Яковлева

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Возлюбленная артиста не может смириться с фактом, что его 200 миллионов она не получит, даже спустя год. Александра совершила несколько «грязных» попыток, но доказать свое право унаследования у девушки пока не получилось.

Трагический уход из жизни «Иванушки» поразил общественность, и еще тогда многие поклонники обратили внимание на загадочный факт, будто артист в последней публикации в микроблоге «предсказал свою же смерть». Речь идет о публикации в соцсетях, и тогда Олег поздравлял с профессиональным праздником медиков, благодаря которым он «до сих пор жив». Не известно, знал ли певец о болезни, но мистические ноты ситуации встревожили многих фанатов.

Позднее в истории начался настоящий скандал, ведь оскорбленной гражданской супруги Александры Куцевол в списке наследников Яковлева не оказалось, после этого стали «всплывать» интересные факты. По словам вдовы исполнителя, она была законной супругой Олега и пара поженилась в Сербии. Появились даже документы, которые оказались фальшивкой, и Александра все равно продолжает "грязную войну" за многомиллионное наследство.

Примечательным оказался и тот факт, что соседи и друзья Яковлева утверждают в один голос, якобы последний год до смерти артиста Куцевол с ним не жила. По каким причинам между влюбленными произошла размолвка и скрывает ли Александра другие скандалы – не известно, но в то время певец не выносил такую информацию на всеобщее обсуждение. Решение знаменитости не вносить Александру в список наследников может говорить о многом, ведь в случае нормальных отношений Яковлев не избавил бы жену хотя бы от одной из своих квартир.

Поэтому Куцевол заявила о новом и неожиданном выводе, который сама и сделала. По словам девушки, Яковлева посмертно необходимо признать невменяемым, ведь из-за осложнений во время болезни (двухстороннего воспаления легких) «он не понимал, что подписывал», оставляя имущество племяннице Татьяне и другу Роману Радову. Такие обстоятельства повлияли на возможность наследников распоряжаться квартирами, ведь Куцевол уже подала иск и продолжает бороться за «лакомый кусок».

В своем микроблоге возлюбленная покойного артиста периодически публикует снимки Олега Яковлева, ностальгирует, признается «мужу» в любви, однако многие поклонники «Иванушки» считают, что такое поведение девушки связано именно с наследством. В искренность Александры мало кто верит, но и она отказываться от 200 миллионов состояния не планирует.