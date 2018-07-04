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«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Сегодня, 07:44

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит.

 Однако, грусть заключается в том, что увиденное совершенно не радует покойную певицу. Ведь она не может «спать спокойно» от того, что происходит на земле между её самыми близкими людьми, с которыми она коротала свои тяжелые годы жизни, борясь за собственное «место под солнцем».

Сколько пришлось пережить, сколько пришлось вытерпеть, и что? Всё закончилось, толком и не начавшись. Жанне, должно быть, очень больно, и она даже пытается поговорить с родными: «Хватит!». Каждой душе хочется покоя и счастья для своей семьи. Видимо, именно так можно объяснить появление её призрака в родном доме, где она внезапно оказалась стоящей позади матери и сестры, которые в тот момент рассматривали альбом со старыми фотографиями, греясь воспоминания о любимой девочке.

 Сегодня память о Жанне «заляпана» скандалами и делёжкой имущества. Некоторые до сих пор не могут поверить в то, что женщины уже давно нет в живых, а некоторые отдают дань памяти даже лучше её же родственников, которые остались врагами.

Но самое горькое для матери – это судьба сына. 5-летнему Платону пришлось всё это переживать вместе со всеми и, к сожалению, когда вырастет, он не сможет всё это забыть, и будет ассоциировать имя мамы с этими историями, ведь, скорее всего, он не помнит уже те нелегкие, но счастливые последние дни с самым родным человеком на земле, зато запомнил то, что было после.

 Кроме того, у Дмитрия Шепелева появилась своя личная жизнь. Только недавно в СМИ просочилась информация о его свидании с бизнесвумен Екатериной Тулуповой. Сам шоумен пока не комментировал эту информацию, но, видимо, горечь утраты не может заставить мужчину всё время оставаться верным, тем более, что в изменах его подозревали даже при жизни певицы.

Все эти истории не могут оставлять Жанну равнодушной. Тяжело видеть, когда твоя семья не имеет права общаться с собственным внуком, притом, что любят родители Жанны Платона не меньше самой певицы, это же часть души дочери.

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