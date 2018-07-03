«А как же семья?»: Лозовая до последнего скрывала свою личную жизнь

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У нее не осталось супруга и детей, которые бы несли светлую память о ней еще многие десятилетия. Актриса всю жизнь отдала любимой профессии и ради театра она была готова на все.

Ольга Лозовая скончалась 1 июля 2018 года, ей было всего 46 лет. Этим трагическим и неожиданным моментом звезда театра шокировала не только коллег, но и благодарную публику. Актриса до последнего скрывала свою личную жизнь, что останется за закрытым занавесом для многочисленной публики. Немногие знали о смертельной болезни, с которой Ольга боролась долгое время, но рак практически никого не щадит. Так, от него 3 июля скончалась и советская певица Надежда Саркисян.

Лозовая была из тех актрис, которые ради театра и роли пойдут на любые метаморфозы. Естественно, звезда всегда должна выглядеть сногсшибательно, а в этом плане не обходится без диет. Ольга сама неоднократно заявляла: «Если нужно похудеть, я вообще не ем». Диетологи утверждают, что такие эксперименты над организмом, пусть периодические, наносят непоправимый вред иммунитету и способны спровоцировать серьезную болезнь.

Глядя на Ольгу Лозовую, сразу всплывает вопрос «а как же семья?». Толи актриса прекрасно скрывала личную жизнь, толи ей так и не удалось найти благоверного и создать с ним семью, в которой будет место смеху детей. Коллеги склоняются ко второму варианту, дополняя его мыслью о том, что семьей и мужем для Ольги стали театр и сцена. На церемонию прощания прибудут тысячи поклонников, которые пожелают возложить цветы к могиле Ольги Лозовой. Она состоится 5 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.