VistaNews.ru


«А как же семья?»: Лозовая до последнего скрывала свою личную жизнь

Сегодня, 18:01

У нее не осталось супруга и детей, которые бы несли светлую память о ней еще многие десятилетия. Актриса всю жизнь отдала любимой профессии и ради театра она была готова на все.

Ольга Лозовая скончалась 1 июля 2018 года, ей было всего 46 лет. Этим трагическим и неожиданным моментом звезда театра шокировала не только коллег, но и благодарную публику. Актриса до последнего скрывала свою личную жизнь, что останется за закрытым занавесом для многочисленной публики. Немногие знали о смертельной болезни, с которой Ольга боролась долгое время, но рак практически никого не щадит. Так, от него 3 июля скончалась и советская певица Надежда Саркисян.

Лозовая была из тех актрис, которые ради театра и роли пойдут на любые метаморфозы. Естественно, звезда всегда должна выглядеть сногсшибательно, а в этом плане не обходится без диет. Ольга сама неоднократно заявляла: «Если нужно похудеть, я вообще не ем». Диетологи утверждают, что такие эксперименты над организмом, пусть периодические, наносят непоправимый вред иммунитету и способны спровоцировать серьезную болезнь.

Глядя на Ольгу Лозовую, сразу всплывает вопрос «а как же семья?». Толи актриса прекрасно скрывала личную жизнь, толи ей так и не удалось найти благоверного и создать с ним семью, в которой будет место смеху детей. Коллеги склоняются ко второму варианту, дополняя его мыслью о том, что семьей и мужем для Ольги стали театр и сцена. На церемонию прощания прибудут тысячи поклонников, которые пожелают возложить цветы к могиле Ольги Лозовой. Она состоится 5 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. 

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

«Всегда несчастная»: Анджелина Джоли из-за страданий не может наладить личную жизнь

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем