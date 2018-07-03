«Нога Бога»: Подвиг Акинфеева увековечен в золотом на корпусе iPhone X

Сегодня, 14:10

Настоящее футбольное чудо, произошедшее в серии послематчевых пенальти со сборной Испании, осталось не только в памяти болельщиков всего мира, но уже получило свое материальное воплощение.

Подвиг Игоря Акинфеева увековечен золотом на корпусе iPhone X от российского люксового бренда Caviar. «Нога Бога», такое негласное название получила композиция, дизайнеров, которые навеки запечатлели фигуру вратаря, в феноменальном прыжке, отбивающем мяч, посланный Яго Аспасом. Российский голкипер выполнен в золоте на зеленом малахите газона «Лужников». Настоящее произведение искусств.

Миниатюра обрамлена огненными рубинами, которые можно считать звездами праздничного салюта в честь исторического выхода российской сборной в четвертьфинал Чемпионата мира. Смартфон iPhone X с Акинфеевым обойдется покупателям в 274 тысячи рублей, но представители Caviar небезосновательно считают, что их изделие будет мгновенно раскуплено благодарными россиянами. Кстати, в чудесном сейве российского голкипера замечена еще и мистическая подоплека. Центробанк предугадал чудо, запечатлев на 100-рублевой банкноте в честь ЧМ-2018 легендарного советского вратаря Льва Яшина, отбивающего летящий мяч в аналогичной манере.

Стоит сказать, что путь Игоря Акинфеева на чемпионат мира отнюдь не был усеян лепестками роз, 32-летнему голкиперу многие «диванные эксперты» предрекали провал. При этом вспоминались самые неприятные моменты из вратарской карьеры футболиста, а также, его антисерии. Здравомыслящие эксперты, в свою очередь, утверждали, что достойнее кандидатуры в воротах сборной России, чем десятикратный обладатель титула «Вратарь года имени Льва Яшина», не найти при любом раскладе. Акинфеев во всех четырех прошедших матчах ЧМ-2018 с честью подтвердил это мнение, а также оправдал надежды наставника сборной Станислава Черчесова. Кому как не знаменитому в прошлом голкиперу знать, кто способен защитить честь России на последнем рубеже обороны сборной.