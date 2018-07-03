«Чудовищное искусство»: Средневековые художники использовали монстров, как пропаганду

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Тысячу лет назад пришельцы на НЛО, выродки и прочие предвестники апокалипсиса подстрекали людей к насилию. Всему виной злой заговор мастеров пера и тогдашних правителей.

В современном обществе лишь единицы верят в существование злых монстров, обитающих в темных пещерах и поедающих человеческую плоть. В Средневековье народ массово боялся всякой нечисти и пришельцев, ведь со всех сторон на него давили «доказательства». Многие внезапные исчезновения и жестокие убийства людей можно было списать на визит в город чудовища, а тогдашнее искусство пестрило созданиями с дюжиной голов.

Средневековые художники ассоциировали чудовищные образы с членами социально неблагополучных групп, чтобы отделить их от «нормальных» людей. Такая стратегия правителей оправдывала репрессии и даже могла быть использована для подстрекательства к насилию.

Активнее всего людей дурили в европейской христианской культуре. Помимо увековечивания жутких выродков, к примеру, психически или физически больных, создавались целые группы социально неприемлемых монстров, показанных предвестниками апокалипсиса. Смертоносными пришельцами в средневековом искусстве были выставлены евреи с мусульманами, которых христиане считали грешными за отрицание Христа. Изображая человека другой веры бессердечным чудовищем, высадившимся ночью на НЛО, тогдашние власти практически давали добро на унижения, избиения и даже убийства «не таких, как все».

Средневековые художники использовали монстров, как пропаганду, а «чудовищное искусство» служило отличным правоохранительным механизмом, достигавшим цели сквозь страхи и реки крови.