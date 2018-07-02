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Черчилль в 1952 году создал подразделение для отслеживания НЛО

Сегодня, 20:23

Правительство Великобритании в 50-е годы XX века очень серьезно относилось к опасности нападения инопланетян. Настолько серьезно, что премьер Черчилль создал секретное подразделение для отслеживания НЛО.

Возможность вмешательства внеземных цивилизаций обсуждался руководителями спецслужб на специальных заседаниях. Документы, подтверждающие это, рассекретил Национальный архив Великобритании.

В 1952 году после сообщений, что в июле 1952 года американские истребители были вынуждены дважды взлетать после появления НЛО над Белым домом, в Соединенном королевстве была создана специальная рабочая группа для слежения за неопознанными летающими объектами.

Рассекреченные документы Объединенного комитета разведывательных служб свидетельствуют о том, что 1957 году комитет получал сообщения, в которых детально описывались встречи с НЛО. В среднем - по одному в неделю. Премьер-министр Уинстон Черчилль приказал засекретить все сведения об НЛО на 50 лет, «чтобы не вызывать паники населения».

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