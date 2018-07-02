«Её боялись даже нацисты»: Призрак Белой дамы в Чехии веками не может обрести покой

Сегодня, 09:48

Освободить душу женщины сможет тот, кто расшифрует надпись на её портрете.

Один из самых известных женских призраков вот уже почти шесть столетий не может обрести покой в Чехии. Обитает он в замке Рожмберк-над-Влтавой. Он принадлежал знатному роду Рожмберков. Впервые упоминание о данном поместье появилось в исторических документах в 1250 году. Призрак Белой дамы является образом Перхты Рожмберк – девушки, которая принадлежала к этому роду и жила здесь в XV веке. Те, кто сталкивался с ней, утверждают ,что приведение не имеет злых намерений. Обычно оно появляется в белом платье с ключами за поясом. Если на призраке видны чёрные перчатки – это является предзнаменованием смерти. Красные перчатки говорят о скором пожаре.

Белая дама оберегала своих потомков после смерти. Она посещала маленьких детей, которые её совершенно не боялись. С последним владельцем имения - Петром Воковым произошла одна из значимых историй, связанных с этим призраком. Несмотря на то, что о Белой даме знала прислуга замка, однажды новая няня маленького Петра подняла крик из-за загадочного образа. Призрак скользнул сквозь стену и долгое время не появлялся. Когда Пётр вырос, то велел сломать стену, где пропала Белая дама. За стеной был обнаружен крупный клад.

Несмотря на то, что намерения призрака не были плохими, многие всерьёз опасались её. Местные жители говорят, что боялись Белую даму даже нацисты. В годы Второй мировой войны оккупационная власть организовала в замке фашистскую школу для девочек, где обучали подростков новой идеологии. Однажды призрак явился ученицам и велел навсегда покинуть её дом. При этом с флагштока в тот же день свалился нацистский флаг. Больше немцы не пытались освоить старинный замок.

Видят Белую даму и по сей день. Однажды она явилась студентам, которые устроили в замке шумные посиделки. Также любит она прогуливаться и по городку, где когда-то проживала, будучи в замужестве. Некоторые очевидцы даже успели запечатлеть призрак. На одном из фото можно заметить край одежды Белой Дамы.

Перхта Рожмберк жила в период с 1429 по 1476 год. Согласно преданию, в 20 лет её насильно выдали замуж за аристократа Яна Лихтенштейна. У него якобы была тёмная душа. Мужчина всячески издевался над молодой супругой и не давал ей покою всю её оставшуюся жизнь. Стараясь унизить Перхту, он публично устраивал в замке оргии, чтобы подчеркнуть своё к ней пренебрежение.

Родственники Лихтенштейна также всячески пытались принизить положение Рожмберк. Женщина не могла вернуться в отчий дом из-за устоев, которые тогда существовали в обществе. До конца своих дней она терпела надругательства над собой. Перед смертью Ян попросил прощенья у жены, но она не простила его, за что была проклята навечно. С тех пор она веками пытается обрести покой, но не может найти своё последнее пристанище. По слухам, освободить дух Перхты сможет тот, кто расшифрует надпись на её портрете, который до сих пор висит в родовом замке Рожмберк.