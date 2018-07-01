ТОП-5 жутких мест с приведениями Ньюкасла

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Локации, от которых холодеет кровь в жилах, подобрали специалисты в области паранормальных явлений.

Образы умерших людей то и дело появляются в разных уголках Земли, будоража общественность своим внешним видом. Некоторые из них при этом обитают в определённых локациях: старинных особняках, кораблях, лесах, кладбищах. Недавно специалисты в области параноромальных явлений обратили внимание общественности на то, что довольно часто сообщения о призраках поступают из Ньюкасла. В этой связи они составили своего рода ТОП-5 самых жутких мест с приведениями в этом старом английском городе.

Первую строчку в нём занимает Гражданский театр Ньюкасла. Здесь, согласно преданию, обитает известный призрак Джо. Якобы однажды он явился не кому бы то ни было, а самому мэру города Фрэнку Ригби. Тот пожаловался, что в бюджете нет денег на ремонт оркестровой ямы. Призрак сказал, что волноваться не стоит, после чего на Ньюкасл обрушилось землетрясение. Стихия чудом не затронула театр, повредив лишь оркестровую яму, ремонт которой покрыла страховка.

На второй строчке стоит дом мисс Портрес на Кинг-Стрит. Здание построено в начале 20 века и является памятником архитектуры. Не раз здесь замечали загадочные призраки сестёр Эллы и Хейзел, которые жили в доме при жизни.

Следующий в рейтинге – старый полицейский участок на Хантер-Стрит. Он действовал с 1861 по 1982 годы. Здесь часто видят призрак ребёнка по имени Мария, а некоторые охотники за приведениями утверждают, что даже смогли установить с ней контакт. Девочка якобы ищет родителей, которые умерли в местной тюрьме.

Далее идёт церковь на Черч-Стрит. В здании постоянно наблюдают странные образы, слышат голоса и скрип дверей. Одно из самых жутких мест в Ньюкасле.

Завершает список Королевская больница Ньюкасла на Пасифик-стрит, которая действовала почти 190 лет. Ловцы приведений утверждают, что её помещения просто кишат призраками умерших пациентов и заключенных, которые строили госпиталь в начале 19 века и погибли во время работ.

Ранее мы писали, что в Британии призрак атакует дом и сталкивает людей с лестницы.