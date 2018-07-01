Зомби – это не миф: Учёные рассказали всю правду о жизни после смерти

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Мёртвое тело может включить мозг трупа и функционировать. Из-за этого мертвецы испытывают оргазмы, эрекцию и даже издают звуки.

Голливуд со своими фильмами привнёс в смерть много мифов и выдумок. Зрители за десятки лет видели всяких зомби, приведений и живых мертвецов, вроде Монстра Франкенштейна. Сейчас всё для многих кажется фантастикой, но часть голливудских сказок всё же оказалось правдой.

Недавно учёные рассказали всю правду о смерти и о жизни после неё. Оказывается, что по сути зомби – это не миф, так как после смерти части мозга человека отмирают с разной скоростью. Сердце перестаёт биться сразу, но человек получает кислород в течение 3-7 минут. Получается, что всё это время он жив, понимая, что умирает.

Специалисты объяснили, что умершие люди могут чувствовать оргазмы. Дело в том, что если каким-то образом происходит стимуляция сакрального нерва трупа и одновременно доставляется кислород, то мёртвое тело начинает испытывать посмертный оргазм.

Но это ещё не всё, трупы могут достигать и посмертной «каменной» эрекции. Исторические рассказы гласят, что если человек скончался стоя или вертикально, то происходит некое влияние на хорду в спинном мозгу. Эффект называется «эрекцией смерти» или «похотью ангела». Дело в том, что у человека появляется сильное возбуждение и в итоге оргазм. Это может быть, как у мужчин, так и у женщин.

Не менее странно, что после смерти человек может стать мылом. Если в гроб просачивается вода и щелочь, то она вступает в реакцию с жиром человека. В результате, тело превращается в мыло в прямом смысле.

Учёные также заявляют, что после смерти человек может стать зомби, как в голливудских фильмах. После смерти мозг может пустить импульс в ноги и руки, из-за чего труп встаёт поднимает руки и бегает. Это действительно факт.

Говоря о зомби, стоит отметить, что мозг не знает, что он уже мёртв. Пережившие клиническую смерть люди рассказывали, что их сердце не билось в течение 10 минут, но они слышали и понимали всё, что происходило в комнате.

Мёртвые беременные женщины рожают прямо в гробу. Плод ребёнка мёртв, как и мать. Его выталкивают из влагалища трупные газы, которые собираются в организме.

Трупы также могут издавать звуки. К примеру, если в гроб дует воздух, то он может попасть в голосовые связки. В результате получаются крики и стоны.

Однако самое страшно то, что отрубленная голова может жить в течение 5 секунд после смерти. Солдаты рассказывали, что они видели в глазах убитых товарищей горе, страх и печаль. Человек действительно испытывает эти эмоции, когда умирает.