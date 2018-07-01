Учёные: Летом мозг работает лучше

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Способ улучшить деятельность данного органа доступен всем.

Группа специалистов из Научно-технического университета Китая попытались выяснить, как улучшить функциональную деятельность ключевого органа человеческого тела. Как известно, чем лучше работает мозг, тем больше человеческие возможности. В ходе практических исследований учёные добились значительных результатов, проследив связь между влиянием солнца на организм человека и деятельность головного мозга.

Выяснилось, что под действием ультрафиолета в нейронах появляется нейромедиатор глутамата. Всё дело в том, УФ-лучи стимулируют выделение уроканиновой кислоты, которая служит для защиты организма от внешних повреждений. Она в свою очередь провоцирует рост концентрации глутамата в организме в целом и в головном мозге, в частности. Он улучшает когнитивные функции и стимулирует мозговую деятельность. Всю цепочку следствия учёные отследили на лабораторных мышах и выяснили, что солнечный свет, которого, как известно, больше в основном летом, действительно положительно сказывается на умственных способностях.

Ранее учёные назвали 6 удивительных способов «перепрошить» мозг.