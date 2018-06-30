Ученые обнаружили противораковые свойства черного чая

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Всеми любимый чай с лимоном может спасти жизнь.

Американские ученые обнаружили уникальные особенности черного чая. Оказывается, он имеет противораковые свойства. В исследовании ученых принимали участие женщины различных возрастных групп. Одна часть участниц эксперимента в качестве напитка пила только чай, остальным же разрешалось пить любые напитки, кроме чая.

Результаты исследования показали, что у женщин, пивших черный чай, произошли положительные гормональные изменения, а именно стабилизировался метаболизм эстрогена. Выработка женского гормона эстрогена в нужном количестве предупреждает развитие рака груди и репродуктивных органов. Но излишнее количество эстрогена в женском организме также повышает риск развития онкологических заболеваний.

На мужчин черный чай не оказывает такого благотворного воздействия, так как выработка мужского полового гормона тестостерона не зависит от употребления чая.

Еще одно исследование американских медиков из Аризонского университета показало, что черный чай в сочетании с цитрусовыми плодами способен предотвратить развитие рака кожи. Чай при этом обязательно должен быть горячим, и еще обязательно требуется наличие кожуры лимона.

Но полезные свойства чая не исчерпываются противораковым действием. Он также:

- повышает иммунитет;

- благотворно действует на работу нервной системы;

- тонизирует, повышая работоспособность и снимая усталость;

- борется со свободными радикалами;

- убирает «плохой» холестерин;

-снимает некоторые виды головной боли;

- снижает риск инсульта;

- регулирует кровяное давление;

- регулирует кислотность желудка;

- утоляет жажду;

- фтор и танин, входящие в состав, предотвращают пародонтоз и кариес, укрепляют десны и защищают зубы от кариеса.