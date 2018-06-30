"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

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Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?

Всё началось с октября 2017 года, когда на территории Великобритании в один месяц уфологи смогли поймать сразу около 6 сигналов пришельцев. В тот же период обычные граждане наблюдали в небе большое количество НЛО в разных уголках Королевства. Тогда военные заявили, что проводили учения, но официального тому подтверждения или документов не было. Есть версия, что тогда проходили испытания секретного оружия, аналогов в мире которому ещё нет.

Уже в 2018 году уфологи по всему миру начали массово принимать сигналы НЛО. Случаи фиксировались в США, Великобритании, Европе, Турции, Японии, и даже России. Лишь за последний месяц над Ростовом, Воронежем и Саранском очевидцы утверждают о трёх случаях, когда даже обычные местные жители видели корабли пришельцев.

Даже некоторые экс-сотрудники NASA утверждают, что вторжение инопланетян уже началось, или старт уже совсем близок. Интересно, что агентство, имея современное оборудование, не раз скрывало и вырезало кадры со своих же спутников и станций, на которых можно отчётливо разобрать инопланетные корабли. Так почему же NASA скрывает факты? Многие считают, что некоторые государства уже наладили контакт с внеземной цивилизацией, но общественность еще не готова, чтобы принять такой немыслимый факт.

Чем же грозит вторжение пришельцев на Землю? Точного ответа на этот вопрос нет, так как мнения кардинально расходятся. Кто-то считает, что контакт пойдёт лишь на пользу человечеству, и мы сможем обмениваться технологиями и знаниями. Другие же коспирологи уверены, что внеземной разум попросту уничтожит всё живое на нашей планете в считанные секунды и произойдёт Апокалипсис. Отдельный ряд ученых заявляет, что люди имеют сверхмощное оружие, которое способно отразить любую атаку.

В любом случае, если на Земле живут люди, то почему где-то ещё не может существовать другая форма жизни. Отрицать такой факт довольно глупо, учитывая последние события, которые происходят по всему миру. По прогнозам уфологов, человек встретится лицом к лицу с пришельцами уже в ближайшее десятилетие, хотя возможно, что это случится гораздо раньше.