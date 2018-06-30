Учёные: Земляне не спасутся от астероида

Сегодня, 11:53

Вскоре возле Земли пролетит тело размером с многоэтажный дом. Если оно войдёт в нашу атмосферу, то катастрофа приведёт к миллионам жертв.

Сегодня, 30 июня, отмечается Международный день астероида. Его ввела Генассамблея ООН в честь событий 1908 года. Речь идёт о Тунгусском метеорите, который упал в Сибири возле реки Подкаменная Тунгуска. Мощность взрыва была сравнима с мощностью водородной бомбы.

Тунгусский метеорит считается одним из самых крупных за всю историю изучения астероидов. Сам же взрыв в радиусе 2 тысяч квадратных километров вывернул все деревья с корнем. После падения метеорита в регионе небо и облака светились и днём, и ночью.

Это были события более чем 100-летней давности, поэтому на их основании появляется вопрос: спасутся ли земляне от нового астероида?

Данный вопрос не относится к области фантастики. Челябинский метеорит показал миру, что человечество не способно справиться с космической угрозой. Данное тело было небольшим, но если говорить об астероиде площадью в сотни километров, то последствия будут трагическими для десятков миллионов человек. Потенциальный удар космического тела таких размеров может изменить даже географию Земли.

К примеру, вскоре около нашей планеты пролетит несколько метеоритов, размером больше средних многоэтажных зданий. В случае падения на Землю даже один из них может уничтожить целые города.

К примеру, 13 тысяч лет назад на Землю упала Дриасова комета. Она стала причиной ледникового периода. Остатки тела сейчас находят по всей планете.

На фоне всего этого учёные начали строить план спасения от астероидов. Для начала они официально зарегистрировали 98% всех околоземных тел и их орбиты. Уже была создана система обнаружения метеоритов, которая успешно работает.

Учёные считают, что при угрозе падения на Землю космического тела, в космос можно отправить ракету с взрывчаткой. Но дело в том, что сейчас у человечества нет подобных технологий. То есть не одна страна мира не обладает ракетой даже для запуска на Луну, а взрывчатку нужно будет доставить намного дальше.

Таким способом можно и изменить траекторию полёта метеорита. Получается, что здесь дело только за технологиями. Исходя из масштаба угрозы можно сделать вывод, что метеорит – это проблема всего человечества, в которой не должно быть политики. Поэтому сейчас исследователи объединяются и ищут общие варианты решения потенциальной угрозы, или же земляне от астероидов попросту не спасутся.