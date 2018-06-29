Уфологи: «Космическая сила» Трампа доказывает его связь с инопланетянами

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Сенсационная версия конспирологов, как ни странно, не была тут же опровергнута на официальном уровне. Загадочное молчание Белого дома по поводу союза с инопланетными силами, свидетельствует о том, что власти США не желают поднимать эту тему и доводить до широкого обсуждения.

Уфологи считают, что «Космическая сила» Дональда Трампа, о которой он объявил в конце июня, доказывает его связь с инопланетянами. В качестве аргумента конспирологи приводят политический феномен появления Трампа в Белом доме вопреки всем прогнозам и аналитическим выкладкам. Крупный бизнесмен, поворачивающийся на международной арене, как слон в посудной лавке, нынешний президент США все же доводит до триумфального финала все начатые инициативы. Кто может помогать Трампу в его деятельности, таким вопросом задается все большее количество независимых экспертов.

Программа «космической силы», может стать доказательством того, что глава Белого дома вышел на новый уровень соглашений с представителями внеземных цивилизаций. Уфологи просят общество не забывать инцидент с разбившимся в 1948 году НЛО и о «зоне №51». Еще никто не смог доказать, что среди обломков не было выживших инопланетян. Стоит вспомнить и деятельность Барака Обамы, а особенно внешность одного из его якобы телохранителей. Фотография с явным рептилоидом еще не забыта. Конспирологи предупреждают человечество, что природный авантюризм Трампа наложенный на таинственные отношения с пришельцами, может дорого стоить обитателям планеты.

Правительство США уже на протяжении более чем полувека свято блюдет тайну, скрытую в так называемой «Синей книге». Именно в ней собраны все факты о появлениях НЛО, а также о возможных контактах с пришельцами и сотрудничестве с ними. Начиная с 1952 года, все президенты США, вступая в должность, обязательно знакомятся с ее содержанием. Конспирологи напоминают зловещую шутку Обамы, который пообещал раскрыть журналисту тайну «Синей книги», но предупредил, что после этого будет вынужден его убить. «Космическая сила» Трампа, еще одно доказательство сотрудничества с иной цивилизацией.