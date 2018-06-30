Встречи с НЛО: Шесть самых ярких случаев в истории

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Несмотря на продолжающиеся дискуссии в научном мире, уфологи уверены в посещении Земли инопланетянами. Представители альтернативной науки собрали самые весомые доказательства.

Встречи с НЛО случались неоднократно за последние десятилетия. Уфологи выбрали шесть самых ярких случаев в истории. Первым наиболее описанным и перепроверенным фактом, стала встреча пилота-любителя из США Арнольда Кеннета с загадочным летательным объектом в 1947 году. Тогда же впервые было применено такое определение, как летающая тарелка». Инцидент произошел летом над Каскадными горами. Легкомоторный самолет окружили несколько таинственных серебристых дисков и сопровождали его в течение нескольких минут. Затем, убравшись восвояси с фантастической скоростью. В том же году произошло, пожалуй, самое известное событие. На ферму под американским городком Розуэлл, рухнул серебристый диск. Через несколько часов военные забрали обломки на базу, которая станет известна, как «зона 51».

Спустя год и снова в США группа истребителей вылетела по тревоге, чтобы исследовать, а в дальнейшем посадить или сбить НЛО, кружащий над авиабазой Годмен. Встреча с инопланетянами оказалась фатальной для летчика Томаса Мантелла, который приблизился к диску очень близко. Его истребитель взорвался, а сам пилот погиб от удушья еще до взрыва.

В 1964 году полицейский из штата Нью-Мексико встретился на дороге с существами, которые вышли из «серебряного автомобиля». По словам очевидца, они были похожи на детей, измазанных зеленой краской. Увидев землянина, неизвестные погрузились в аппарат, который взмыл в небо, выпустив столб пламени. Через год в Кексбурге США упал огненный шар, который не был похож ни на один из известных науке земных аппаратов, хотя военные распространили информацию, что это был советский спутник. В 1976 году над Тегеранским аэродромом кружил НЛО, который видели все, кто находился на авиабазе. Высланные истребители не смогли приблизиться к объекту. Кроме того, из строя вышло все наземное и летное оборудование.