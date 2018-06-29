«Еще одна КНДР»: В США опасаются ядерной угрозы из Ирана

Сегодня, 10:12

Дональд Трамп, вынужденно снизив напряженность на Корейском полуострове, которую сам же и создал, нашел альтернативный «образ врага». По мнению президента США, глобальное доминирование его страны исключает сильные позиции суверенных стран на международном поле.

В США опасаются ядерной угрозы из Ирана, который может в любой момент создать свое оружие массового поражения. «Еще одна КНДР», - так высказалась по поводу действий Тегерана постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время своего посещения Индии. Принцип «разделяй и властвуй» давно принят на вооружение Вашингтоном, вне зависимости от персоналий, которые в то или иное время находятся в Белом доме. Однако, по мнению политологов, Трамп в своей внешней политике пересек черту рационализма. Несмотря на все славословия в его адрес после исторической встречи с главой Корейской народной республики Ким Чен Ыном, здравомыслящие эксперты считают, что такой шаг позволил президенту США «сохранить лицо» после неуклюжих попыток запугать лидера КНДР.

Теперь на очереди Иран, с которым Трамп в одностороннем порядке разорвал «ядерную сделку». Не углубляясь в вопросы истории, следует напомнить, что в разные годы между Тегераном и Вашингтоном существовали абсолютно взаимоисключающие отношения. Трамп выбрал против Ирана жесткую позицию, чтобы доказать свою политическую волю на международной арене, заодно, как бизнесмен, подставив страны Европейского союза. Напомним, что после заключения «ядерной сделки», снимающей санкции против Ирана, французские и германские крупнейшие компании успели заключить с ИРИ многомиллиардные сделки. Действия «гегемона» в лице США свели на нет все надежды европейских бизнесменов на суперприбыли.

В сухом остатке, колебания президента Ирана Хасана Роухани по поводу реального создания ядерного оружия, благо, существующие технологии позволяют Тегерану это сделать в течение короткого времени. Лидер ИРИ прекрасно помнит судьбу главы процветающей Ливии Муаммара Каддафи, который «повелся» на принцип «нераспространения». Результат известен, Каддафи растерзан, страна прекратила свое существований. Поэтому Роухани вынужден делать громкие заявления, вроде того, что «поставит США на колени».