В России в двух видах чая обнаружили афлатоксин В1

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Само название вещества намекает на его опасное воздействие на человеческий организм. Но страшнее всего – данный вид яда обнаружить можно лишь с помощью специальных приборов и жидкостей, что ставит под угрозу жизнь покупателей.

В России во время исследования продукции сотрудники Россельхознадзора в двух видах чая обнаружили афлатоксин В1. Отравление веществом происходит по причине неправильного хранения, либо в случае истечения срока годности, который у чая и кофе есть. В дальнейшем происходит выработка плесенных грибов уже внутри пачки с продукцией, а пить такие напитки категорически запрещено.

Эксперты рассказали, что афлатоксин В1 имеет особое взаимодействие с печенью, а в отдельных случаях – вещество вызывает мутирующую реакцию, провоцирует рак печени, а также поражает другие органы, серьезно отравляя человека. В случае с чрезмерным потреблением афлатоксина В1 с пищей есть риск ускоренного развития цирроза печени.

Вещество было открыто специалистами в 1961 году, когда по неизвестным на тот момент причинам погибло огромное количество индеек в Англии, но окончательная его классификация произошла лишь в 1969, когда состав афлатоксина В1 был подтвержден благодаря химическому синтезу. Сейчас яд также зачастую распространяется в кормах для животных, но еще в бобовых и масличных культурах, а также в орехах и сухофруктах. В данном случае – афлатоксин В1 обнаружили в чае, что расширяет спектр его распространенности в пище.