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«Все думают, что я идиот»: Американец рассказал о шокирующей встрече с НЛО в 1947 году

Сегодня, 08:51

Сразу девять «летающих тарелок» пришельцев пронеслись с немыслимой скоростью над горой Рейнир (штат Вашингтон) 71 год назад. Свидетелем визита гуманодиов на Землю был бизнесмен Кеннет Арнольд, ставший для общественности сумасшедшим.

Скандальный случай датирован 24 июня 1947 года. Успешный бизнесмен Арнольд летел на частном самолете вдоль горы Рейнир на высоте 3 км, высматривая на земле обломки пропавшего самолета, за которые пообещали вознаграждение. Внезапно американец заметил вспышку от девяти объектов, возникших на горизонте в 30 км.

«НЛО пронеслись с огромной скоростью в сторону горы Рейнир. На протяжении 3 минут я отчетливо наблюдал за пришельцами, бесследно скрывшимися за облаками. Приземлившись, я заставил СМИ говорить о произошедшем, однако все до сих пор думают, что я идиот», - рассказал Арнольд о шокирующей встрече с НЛО в 1947 году.

История американского бизнесмена вызвала интерес у любителей «паранормальщины». Общаясь с уфологами, свидетель визита гуманоидов на Землю рассказал обо всем: конфигурации, траектории движения, скорости, форме и размере «тарелки».

НЛО образовали звено, подобное полету гусей. Их скорость превышала 2,5 тыс. км/ч. Соотношение толщины и длины составляло примерно 1:2, а форма объекта напоминала полумесяц, вспоминает Арнольд.

На фоне шокирующих заявлений американца около тысячи жаждущих легкой славы аферистов также заявили о встрече с пришельцами. Позднее Кеннет в рамках научно-исследовательской программы с экспертом облетел весь штат Вашингтон, так и не добившись повторной встречи с гуманоидами. С тех пор бизнесмен является для скептиков сумасшедшим.

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