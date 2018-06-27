«Прикрылись медцентрами»: США испытывает в Грузии биологическое оружие

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Под видом создания новых лекарств американская сторона выделяет на исследование более 300 миллионов долларов. Местные жители рассказали подробности и правду о таких тайных центрах. Кстати в РФ недавно был найден заражённый хлеб, возможно эти истории связаны.

Ещё около 7 лет назад СМИ начали заявлять, что США испытывает своё биологическое оружие в различных странах. Всего их насчитывается 25. Одной из таких стран является и Грузия.

В Грузии в 2011 году открылся центр National Center for Disease Control & Public Health. На открытии тогда присутствовал даже военный чиновник администрации Обамы, одни из заместителей министра обороны США, Эндрю Вебер. Главой центра тогда назначили Анну Жванию, которая вплоть до 2008 года была главой грузинской разведки. Сам же центра подчинялся именно Минобороны Грузии, а не Минздраву.

На фоне появившихся тайн стали появляться слухи о том, что все подобные организации в различных странах просто прикрылись медцентрами. В Сети сразу же появились ролики с расследованием и непонятными интервью местных жителей. Но вопрос состоит в том, действительно ли в центре National Center for Disease Control & Public Health испытывали и создавали биологическое оружие.

Если посмотреть интервью людей, то это и вправду так. Многие заявляют, что над центром появилась некая химическая завеса, а многим людям становилось попросту плохо. Но достоверность этих интервью находится под вопросом. Дело в том, что официальных заявлений по этому поводу не было. Если National Center for Disease Control & Public Health секретная база разработок, то вот о предмете изучения в ней никто говорить не будет, а интервью можно дать совершенно любое.

Кроме того, в один момент появилось множество «бывших сотрудников» со странным английским акцентом, который явно был подделан. Что известно достоверно, так это то, что в Грузию тогда завезли редких животных и насекомых. В тот момент официально было заявлено, что они нужны для создания лекарств и противоядий. Это наталкивает на мысль, что в центре создавали не химическое и биологическое оружие, а некое противоядие.

Как бы то ни было, в начале февраля 2018 года Дональд Трамп призвал Конгресс модернизировать ядерный арсенал. Тогда президент заявил, что это необходимо для противостояния России, которая также работает в этом направлении.

Именно поэтому, говоря о химическом и биологическом оружии в любом случае всплывает давняя темя противостояния двух стран. Чтобы не испытывали и не создавали в Грузии, для чего это делается – известно.

Кстати, говоря об биологическом оружии стоит отметить, что недавно в РФ нашли смертельный каравай.