VistaNews.ru


СК: Причиной крушения Ан-148 стала ошибка пилотов

Сегодня, 19:43

СК РФ назвали истинную причину крушения Ан-148 в Подмосковье в феврале этого года, в результате которого погиб 71 человек, включая членов экипажа. Данная версия неоднократно рассматривалась экспертами после трагедии и в итоге оказалось правдивой, но сразу многие боялись обвинять погибших пилотов.

«Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты во время полета по непонятным причинам не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем пикирования, что стало роковой ошибкой. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управление и устремился в падение. Соответственно подтвердилась основная версия крушения - ошибка экипажа», - сообщили представители СК Российской Федерации.

Трагическое крушение Ан-148 произошло 11 февраля 2018 года в 14:27:05 по мск. В результате трагедии погиб 71 человек. Спустя четыре месяца следователям удалось установить истинную причину крушения самолета. После трагедии появилось множество версий, многие из них казались правдоподобными.

Эксперты предполагали, что виновниками катастрофы стали сотрудники аэропорта, которые в целях экономии решили не поливать самолет с пассажирами жидкостью, которая предотвращает обледенение корпуса. Также среди версий высказывалась неисправность сигнальной системы, которая, по версии экспертов, не сообщила пилотам о необходимости включить обогрев датчиков. Но в ходе экспертизы и изучения частей фюзеляжа оказалось, что причиной крушения Ан-148 в Подмосковье стала ошибка пилотов.

Сейчас не удастся понять, по какой причине они не включили оборудование, которое могло спасти жизни пассажиров и экипажа. Многие изначально обвиняли экипаж в смерти всех присутствующих на борту самолета, так как виновных искали во всех направлениях. Так как пилоты были мертвы, узнать истинную причину крушения Ан-148 возможно было только в ходе расследования. В современном мире в самолетах есть множество систем, которые создают для исключения человеческого фактора во время полета.

Все они созданы из-за тысячи смертей, которые уже произошли по вине человека. Но даже современное оборудование не в силах полностью обезопасить человечество от авиакатастроф. Сейчас причина крушения Ан-148 установлена безошибочно, но погибших людей, чьи родственники до их пор не могут "прийти в себя", уже не вернуть.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Росавиация назвала предварительные причины катастрофы Ан-148

В МАК назвали обледенение датчиков вероятной причиной крушения Ан-148

Специалист рассказал о последних словах пилотов Ан-148‍

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем