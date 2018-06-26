СК: Причиной крушения Ан-148 стала ошибка пилотов

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СК РФ назвали истинную причину крушения Ан-148 в Подмосковье в феврале этого года, в результате которого погиб 71 человек, включая членов экипажа. Данная версия неоднократно рассматривалась экспертами после трагедии и в итоге оказалось правдивой, но сразу многие боялись обвинять погибших пилотов.

«Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты во время полета по непонятным причинам не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем пикирования, что стало роковой ошибкой. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управление и устремился в падение. Соответственно подтвердилась основная версия крушения - ошибка экипажа», - сообщили представители СК Российской Федерации.

Трагическое крушение Ан-148 произошло 11 февраля 2018 года в 14:27:05 по мск. В результате трагедии погиб 71 человек. Спустя четыре месяца следователям удалось установить истинную причину крушения самолета. После трагедии появилось множество версий, многие из них казались правдоподобными.

Эксперты предполагали, что виновниками катастрофы стали сотрудники аэропорта, которые в целях экономии решили не поливать самолет с пассажирами жидкостью, которая предотвращает обледенение корпуса. Также среди версий высказывалась неисправность сигнальной системы, которая, по версии экспертов, не сообщила пилотам о необходимости включить обогрев датчиков. Но в ходе экспертизы и изучения частей фюзеляжа оказалось, что причиной крушения Ан-148 в Подмосковье стала ошибка пилотов.

Сейчас не удастся понять, по какой причине они не включили оборудование, которое могло спасти жизни пассажиров и экипажа. Многие изначально обвиняли экипаж в смерти всех присутствующих на борту самолета, так как виновных искали во всех направлениях. Так как пилоты были мертвы, узнать истинную причину крушения Ан-148 возможно было только в ходе расследования. В современном мире в самолетах есть множество систем, которые создают для исключения человеческого фактора во время полета.

Все они созданы из-за тысячи смертей, которые уже произошли по вине человека. Но даже современное оборудование не в силах полностью обезопасить человечество от авиакатастроф. Сейчас причина крушения Ан-148 установлена безошибочно, но погибших людей, чьи родственники до их пор не могут "прийти в себя", уже не вернуть.