Эксперт сравнил силы НАТО и России в случае войны в Прибалтике

Сегодня, 16:01

Военные Альянса просто окажутся в котле, а количество в 10-15 тысяч человек не смогут конкурировать с российскими силами. Такой сценарий происходил во время Второй мировой войны, когда СССР разгромил в регионе армию Гитлера.

Военный эксперт Олег Желтоножко в своём недавнем интервью сравнил военные силы НАТО и России в случае войны на территории Прибалтике. Конечно же эта тема актуальна, особенно на фоне недавних событий и заявлений со стороны США.

Сегодня глава штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил, что недавно начались учения НАТО на севере Норвегии. По его словам, Вашингтон и Осло начали укреплять отношения. Ричардсон добавил, что это прямой сигнал Москве, потому что всё происходит только из-за неё.

Сейчас же Олег Желтоножко заявил, что бойцов НАТО, которых в Прибалтике может быть максимум 10-15 тысяч человек, не хватит даже для того, чтобы развернуть фронт, если подобное противостояние и сможет когда-то случится. По мнению эксперта, столько военных хватит только для локальной операции.

Кроме того, некоторые специалисты вспоминают противостояние военных Гитлера и СССР в Прибалтике. Тогда первый удар советских войск разбил нацистский фронт. Часть армии отошла в Берлин, а часть осталась в котле. Считается, что мол НАТО ждёт такой же вариант.

Однако здесь стоит понимать, что говоря о подобном варианте войны стоит понимать реальное количество человек в армии стран НАТО. По состоянию на 2015 год, она составляла больше 3 миллионов человек. Что касается России, то фактическая численность армии по состоянию на 2017 год составляет в районе 1 миллиона человек. По некоторым данным, на вооружении у НАТО у первых около 10 тысяч танков, а у РФ – в районе 3 тысяч, но есть ещё и танки запаса. Соотношение самолётов 1 к 3, а фрегатов у стран НАТО в три раза больше: 122 против 10.

В этих показателях львиную долю занимает США. Кстати американские военные по огневой мощи занимают 1 позицию в мире, а Россия – 2.

Как бы то ни было, каждый год и Россия и НАТО инвестируют огромные деньги в развитие своего военного потенциала. По состоянию на 2018 год военный бюджет РФ составляет 76 триллионов долларов, а вот Альянса – 612 триллионов.

Говоря о Прибалтике Олег Желтоножко заявляет, что силы НАТО в регионе могут стать для России просто мишенью. Это может быть действительно так, но после уничтожения этих 10 тысяч солдат могут появится сотни тысяч, которых отправят в Прибалтику не для того, чтобы быть целью, а для масштабных военных действий. В таком сценарии рассуждать на тему «сильней-слабей» будет намного сложнее.