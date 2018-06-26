Секретный флот России устроил панику в НАТО

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Поводом для беспокойства стало уникальное подразделение Минобороны РФ. Военные и учёные из него собирают информацию о различных государствах, прослушивая и наблюдая за ними, изучают морское дно и поднимают со дна разбитую секретную технику.

Секретный флот России контролируется ГУГИ (Главное управление глубоководных исследований). Примечательно, что он не считается частью ВМФ, состоя на балансе у Минобороны. Именно ГУГИ и устроил панику в НАТО.

Адмиралы стали переживать из-за факта участия судна «Янтарь» в спасательной операции подлодки «Сан-Хуан» в Аргентине. Некоторые эксперты считают волнение обоснованной, что «Янтарь» за благими намерениями мог скрывать военно-шпионскую деятельность.

Однако «Янтарь» буквально теряется, когда речь заходит за другие суда ГУГИ, это и «Нельма», и «Палтус» и «Лошарик». Главным активом подразделения будет огромная субмарина «Белгород», которая считается будущим носителем беспилотников.

Примечательно, что военные ГУГИ постоянно получают высокие российские награды, хотя их подвиги и не раскрываются.

Однако здесь стоит понимать, что рассчитывать на ГУГИ может быть ошибочно, ведь существует разница между «уверенностью» и «самоуверенностью». Официально все суда ГУГИ несут исследовательско-спасательную функцию. Они участвовали только в обнаружении и поднятии со дна океанов разбитых самолётов и спутников, которые, сами по себе, никакой важной военно-политической информации не несут.

Кроме того, если бы ГУГИ нёс такую службу, которую ему приписывают, то оно явно было бы секретным. Общественность не знает много о секретных лодках ЕС, США и других стран-лидеров. Неизвестны и их возможности, хотя они существуют в любом случае. Вся шумиха о ГУГИ может быть вызвана очередными «экспертами», которые решили стать популярней за счёт громких заявлений. Корабли типа «Янтарь» - это обычные исследовательские судна, которые кроме как собирать информацию ничего не могут.

Что касается опасений НАТО, так здесь больше вопрос мировой безопасности, ведь задача военных ведомства – предотвратить войны, изучая даже самые малейшие поводы, как это было с направлением обычной спецтехники ГУГИ в Аргентину. Поэтому «секретный и смертельный» флот РФ скорее всего является просто флотом учёных.