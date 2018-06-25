ЧМ-2018: Россия разгромно уступает Уругваю в Самаре

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Россияне пропустили три гола со стандартных положений – есть над чем в преддверии матча плей-офф задуматься Станиславу Черчесову.

В заключительном поединке группового этапа ЧМ-2018 Россия разгромно уступила Уругваю, который забил в ворота Акинфеева три безответных мяча. В матче за первое место в группе A хозяева турнира в Самаре не смогли одолеть более статусного соперника. Составы обеих команд почти не изменились в сравнении с матчами против Египта и Саудовской Аравии.

Россия и Уругвай довольно активно начали поединок: сказалась раскованность на фоне решения минимальной задачи выхода из группы. Первый гол случился уже на 11-й минуте поединка. Причём «привезли» его себе сами игроки российской сборной – Газинский нарушил правила прямо на границе собственной штрафной. Суарес мастерски пробил по воротам и не оставил шансов Акинфееву.

Россияне активизировались после пропущенного мяча и за несколько минут могли дважды забивать, однако в итоге пропустили снова. На 23-й минуте уругвайцы заработали угловой, где мяч после подачи в штрафную отскочил к Лаксальту. Полузащитник «Дженоа» плотно приложился к мячу и сфера после рикошета от Черышева влетала в сетку ворот Акинфеева.

И без того тяжёлое положение россиян ухудшил Игорь Смольников. Защитник «на карточке» грубо сыграл против Кавани и на 36-й минуте матча заработал удаление.

Оставшись вдесятером, игроки сборной России не прекратили попыток сравнять счёт и, стоит отметить, что шансы забить у них всё же были, однако воспользоваться ими россияне по разным причинам не смогли. К примеру, на 71-й минуте Диего Годин отмахнулся рукой от Дзюбы в собственной штрафной, однако арбитр не предоставил хозяевам возможности сократить отставание в счёте – проконсультировавшись с помощниками, Оскар Табарес не стал назначать пенальти.

Сборная Уругвая, добившись комфортного счёта, также не остановилась и всячески пользовалась брешами в обороне рвавшейся отыгрываться и оставшейся в меньшинстве России. В итоге это привело к третьему голу на 90-й минуте. Суарес затолкал мяч в сетку ворот Акинфеева после подачи с углового.

0:3 – Уругвай выходит на первое место в группе A, Россия же впервые уступает на домашнем ЧМ-2018 и подходит к плей-офф с массой вопросов, которые предстоит разрешить тренерскому штабу в короткое время.