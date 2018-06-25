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ДНК анализ: Трехпалая мумия пришельца из Перу оказалась человеком из будущего

Сегодня, 11:42

Останки загадочных существ принадлежат эволюционировавшим людям из будущего.

Мумия, обнаруженная в пустыне Наска в Перу, принадлежит ранее неизвестному виду человека. К такому выводу пришли учёные, работающие над изучением останков загадочных существ на основании анализа ДНК, проведённого из проб, взятых у трупов этих пришельцев. Специалисты установили, что это существо умерло примерно 1800 лет назад.

Генетическое исследование показало, что на 98,5% оно было приматом, существенно походившим по структуре организма на человека. 1,5% ДНК мумии остаются неизвестными. Исследователи считают, что раскрытие тайны данных пришельцев навсегда изменит историю человечества.

Между тем, конспирологи уже выдвигают свои версии появления в Перу этих существ. По мнению специалистов в данной области, мумии принадлежат людям из будущего, которые эволюционировали и прибыли в прошлое на машине времени, однако не смогли вернуться назад по неизвестным причинам. ДНК анализ установил, что трехпалая мумия пришельца из Перу оказалась человеком из будущего. 

Ранее мы писали, что мать обнаружила в комнате ребёнка «кокон Чужого». Женщина боится заходить в спальню дочери из-за страшного образования на стене, возникшего из ниоткуда.

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