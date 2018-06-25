ДНК анализ: Трехпалая мумия пришельца из Перу оказалась человеком из будущего

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Останки загадочных существ принадлежат эволюционировавшим людям из будущего.

Мумия, обнаруженная в пустыне Наска в Перу, принадлежит ранее неизвестному виду человека. К такому выводу пришли учёные, работающие над изучением останков загадочных существ на основании анализа ДНК, проведённого из проб, взятых у трупов этих пришельцев. Специалисты установили, что это существо умерло примерно 1800 лет назад.

Генетическое исследование показало, что на 98,5% оно было приматом, существенно походившим по структуре организма на человека. 1,5% ДНК мумии остаются неизвестными. Исследователи считают, что раскрытие тайны данных пришельцев навсегда изменит историю человечества.

Между тем, конспирологи уже выдвигают свои версии появления в Перу этих существ. По мнению специалистов в данной области, мумии принадлежат людям из будущего, которые эволюционировали и прибыли в прошлое на машине времени, однако не смогли вернуться назад по неизвестным причинам. ДНК анализ установил, что трехпалая мумия пришельца из Перу оказалась человеком из будущего.

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