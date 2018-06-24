"Скрепя зубами": WADA признали расследование FIFA по допингу в футболе РФ

Вчера, 22:17

Отсутствие доказательств по делу сыграло свою роль, поэтому во Всемирном антидопинговом агентстве не смогли проигнорировать официальные сведения, представленные Международной федерацией футбола.

Словно «скрипя зубами», но WADA все же признали расследование FIFA по допингу в футболе РФ. Оказалось, что оснований обвинять российских спортсменов в употреблении запрещенных в спортивной среде веществ нет, поэтому расследование подошло к финальной стадии, а специалисты WADA согласились с выводами FIFA.

Ранее также сообщалось, что ряд зарубежных СМИ активно принялся обвинять российских футболистов в употреблении допинга, ведь спортсмены не один раз показали невероятные результаты в противостоянии с соперниками и вышли в плей-офф впервые в истории.