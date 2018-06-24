«Мумии, карты сокровищ, кладбища китов»: Что скрывали древние пустыни?

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Толщи песка ежегодно захватывают более 100 тыс. кв. м поверхности Земли, заставляя археологов гнаться за природой в поисках мистических и пугающих открытий. Порой раскопки позволяют найти мумифицированные тела людей, а иногда и целые города.

Технологический прогресс из года в год поражает воображение человеческими возможностями. Всемогущие повелители Земли обуздали и полностью изучили зверей, однако природа продолжает успешно упрямиться человеческим интересам. Океан исследован на жалкие 2-5%, пустыня немного больше – 20%.

Однако толщи песка каждый год захватывают более 100 тыс. кв. м, из-за чего археологи буквально стоят на месте. Пока в одной точке Земли ученые находят скрытые города, на другом конце «шара» природа поглощает что-то новое. Именно с раскопок древнего города мы начнем наш рассказ о тайнах мировых пустынь.

В начале прошлого века шведский археолог Свен Хедин нашел под покровами китайской пустыни Такла-Макан город Лулан. Дальше – больше. Оказывается, построившая данное поселение цивилизация не могла в нем проживать, ведь ДНК мумифицированных тел показали маркеры европеоидов. Ученые до сих пор ломают голову над мистической загадкой.

Что еще скрывали древние пустыни? Конечно же, карты сокровищ. Сравнительно недавно ученым удалось разыскать один из редчайших текстов Мертвого моря – Медный свиток. Подобные ему документы рассказывают различные библейские истории, тогда как этот свиток направляет искателей приключений к спрятанным где-то в пустыне сокровищам. Автор карты все еще не установлен.

Не только археологи способны делать сенсационные открытия под толщами песка. Войти в историю могут и обычные дорожные рабочие. Расширявшим автотрассу в чилийской пустыне Атакама трудягам было суждено наткнуться на кладбище доисторических китов возрастом более 75 млн лет. Как млекопитающие оказались в данной части Южной Америки, что послужило причиной их гибели, сколько еще будет править Путин – неизвестно.

Мумии, карты сокровищ, кладбища китов – это лишь незначительная часть мистических и порой пугающих открытий в пустынях. Здесь же можно вспомнить таинственные фиолетовые сферы в Аризоне, о происхождении которых ученые до сих пор не могут ничего рассказать, или «Круги фей» в африканской пустыне Намиб, появившиеся еще в прошлом тысячелетии.